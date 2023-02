Minister Diependaele investeert ruim 172.000 euro in stadhuis van Roeselare

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) ondertekende vorige week een ministerieel besluit voor de toekenning van een erfgoedpremie voor de renovatie en restauratie van het stadhuis van Roeselare ter waarde van 172.315,71 euro.

“Deze premie zal gebruikt worden om de oudere gedeeltes van het huidige gebouw aan te pakken. Dit is de beste manier om dure restauraties in de toekomst te vermijden”, reageren Filip Van Vyve en Brecht Vermeulen van N-VA Roeselare tevreden.

“Dankzij deze standaardpremie van de Vlaamse overheid kunnen eigenaars van onroerend erfgoed, via een eenvoudige procedure snel ondersteuning krijgen om hun erfgoed te onderhouden. Ook stad Roeselare maakt gebruikt van deze premie om de oudere gedeeltes van het stadhuis in goede conditie te houden. Dat is de beste manier om in de toekomst dure restauraties of sloop te vermijden zoals recent gebeurde met Goed Ten Elsberge in Roeselare”, vertelt Filip Van Vyve, voorzitter van N-VA Roeselare.

Historisch patrimonium

In mei 2020 werd stad Roeselare erkend als onroerend erfgoedgemeente. Amper een maand later besliste het stadsbestuur om Goed Ten Elsberge te slopen na het iconische gebouw eerst jaren te laten verkommeren. “Met de N-VA ijveren wij voor het maximale behoud van het eigen historische patrimonium. We hebben ons twee jaar geleden dan ook hevig verzet tegen beslissing om de historische hoeve te slopen. Daarom zijn we nu ook tevreden met de premie van minister Diependaele voor de restauratie van het stadhuis van Roeselare”, besluit fractieleider Brecht Vermeulen.

De werken aan het nieuwe stadhuis zijn volop aan de gang. Het moet het duurzaamste stadhuis van Vlaanderen worden. Tegen de lente van 2024 moet het in gebruik zijn.