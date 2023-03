Minister Diependaele geeft groen licht voor dossier d’Arke:Stad mag rekenen op 543.000 euro subsidies

Er is een doorbraak voor de meer dan nodige renovatie van de zijgebouwen op de jeugdsite d’Arke in de Koestraat in Wervik. Het kabinet van Vlaams minister van erfgoed Matthias Diependaele zorgt voor 543.000 euro subsidies. Het gaat om een aanslepend dossier. De doorbraak in alvast heel goed nieuws voor de jeugdbewegingen KSA Grensvuur en Chiro Jow die de restanten van een Amerikaans hospitaal gebruiken.

Het pand werd in 1919 gebouwd door het Amerikaanse Rode Kruis en deed dienst als hospitaal. Het zijn alvast gebouwen met een rijke geschiedenis. Lang geleden moest men in klasverband daar op medisch onderzoek en ging daar ook het ‘Vakantiepatronaat( (VP) door. Begin de jaren 70 ging zaal d’ Arke open. Eigenaar waren toen de ‘Interparochiële Werken’.

Sinds 2011 is het beschermd door Erfgoed Vlaanderen en kwam de stad in aanmerking voor subsidies. Op vraag van de meerderheid in het stadsbestuur kwam oppositieraadslid Sanne Vantomme (N-VA) tussen bij de bevoegde minister.

“De tussenkomst viel niet in dovemansoren”, aldus Sanne Vantomme. “Omdat de draagstructuur van lde bijgebouwen op d’Arke in het gedrang komt mag het stadsbestuur, bij uitzondering, van de minister de aanbesteding en de werken vroegtijdig opstarten. De minister bekijkt of de subsidie dit jaar nog kan worden uitgekeerd.”

© gf

Lang op wachtlijst

KSA Grensvuur gebruikt het eerste verdiep van hun lokalen niet meer wegens de onveilige toestand. Hun toenmalige leider Ward Vantomme zakte door de roostering van het eerste verdiep, gelukkig zonder veel erg.

Het lokaal bestuur startte in het begin van de vorige legislatuur het dossier d’ Arke op. in september 2014 kwam toenmalige minister-president Geert Bourgeois op werkbezoek op vraag van de plaatselijke N-VA afdeling. “Omdat we als stad op een wachtlijst kwamen te staan moesten de werken uitgesteld worden tot de subsidie uitbetaald wordt. Daar komt nu een einde aan.”, zegt Vantomme.

“We weten dat het voor het stadsbestuur niet makkelijk zal zijn om de nodige budgetten samen te krijgen. Het wordt hoog tijd dat we vooruit kunnen met dit dossier voor onze Wervikse jeugd zodat de werking van deze twee mooie jeugdverenigingen niet in het gedrang komt.”

De jeugdsite d’ Arke huisvest wekelijks meer dan 500 leden van de twee bloeiende jeugdbewegingen. “We zijn dan ook uitermate tevreden dat de minister dit dossier ter harte neemt en ons bij uitzondering toelating geeft om vervroegd te renoveren. Hoe mooi kan het zijn de toekomst te huisvesten in een gebouw uit het verleden.”

De ontwerper is architect Schepens uit Dadizele. De raming bedraagt 1,6 miljoen euro.

(Erik De Block)