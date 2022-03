Minister Diependaele bezoekt historische kasteel Ter Waere in Gistel

De kasteelheer en -vrouw van Ter Waere in Gistel kreeg het bezoek van Vlaams minister van Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA). Het bezoek kwam er nadat de Vlaamse overheid een premie toekende voor restauratiewerken aan het kasteel in de Brugsebaan.

Een delegatie van het stadsbestuur samen met kasteeleigenaren Charles en Ann Brouckaert wachtten de minister op. Het bezoek kaderde in de toekenning van een premie door de Vlaamse overheid. “Dankzij deze standaardpremie kunnen de eigenaars met een eenvoudige procedure snel een ondersteuning krijgen om de waarde van het erfgoed te bewaren. Het regelmatig onderhoud is de beste investering om dure restauraties in de toekomst te vermijden”, zegt Diependaele.

Dakwerken

Het dak van het Gistelse kasteel, dat privébezit is, moet gerestaureerd worden. De kasteelsite, het kasteel zelf en de aanhorigheden zijn sinds 2002 beschermd als monument. In 2019 is een beheersplan voor het domein goedgekeurd. Voor de dakwerken is een premie van 100.000 euro toegekend. Het kasteel staat nu in de steigers en de werken worden binnenkort aangevat.

De kasteelsite bestaat uit een park en restant van een moestuin, een kasteel, een conciërgewoning, een koetshuis en nutsgebouwen. Op deze plaats ten noorden van de Brugse baan zou zich in de 17de eeuw al een kasteel bevonden hebben in handen van de kanunniken van Brugge die het gebruikten als buitenverblijf.

(TV)