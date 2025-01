Minister Demir beslist over vergunning Kunstacademie in Zwevegem

In juni vorig jaar deed de onderwijsinspectie een doorlichting op vlak van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne in de gebouwen van de kunstacademie. Het resultaat was een ongunstig advies.

Met de nodige juridische ondersteuning diende het gemeente- en schoolbestuur onmiddellijk beroep in. “Gedurende de zomervakantie hebben onze diensten alle zeilen bijgezet om tegemoet te komen aan het advies van de onderwijsinspectie. Zo werd onder andere een halftijds medewerker preventie ingeschakeld, specifiek voor de kunstacademie”, zegt burgemeester Isabelle Degezelle.

De onderwijsinspectie heeft de argumenten uit het beroepschrift onderzocht én afgetoetst door middel van een nieuwe inspectieronde, eind november. Kersvers onderwijsschepen Arthur Buckens: “Recent kregen we de bevestiging van het eerder door de inspectie ingenomen standpunt: het negatief advies blijft gelden. De inspectie zegt wel dat er al inspanningen werden geleverd, maar dat de concrete uitvoering van de overbruggingsmogelijkheden en de opvolging van het dynamisch risicobeheersingssysteem nog niet voldoen aan hun wensen.”

Tijdelijke verbeteringen

Het ongunstig advies werd bezorgd aan Vlaams minister voor Onderwijs Demir, die nu een beslissing moet nemen. Uiteraard wachtte het gemeentebestuur deze beslissing niet af. “Om de periode tot de ingebruikname van de nieuwbouw te overbruggen, werd in november besloten tijdelijke verbeteringen door te voeren.”

“Zo kan de kunstacademie deels gehuisvest worden in een heringerichte ruimte ter hoogte van de inrit van de site ‘De Brug’, die wordt voorzien van een lift, sanitaire voorzieningen, zes ingerichte klaslokalen en een ontvangstruimte. Voor gevallen waar directe renovaties niet mogelijk zijn, worden containers gehuurd die dienen als tijdelijke lesruimtes”, aldus burgemeester Degezelle.

De verdere uitwerking van deze overbruggingsmaatregelen werd vlak voor de kerstvakantie al opgestart, waardoor het deeltijds kunstonderwijs zijn activiteiten zonder onderbreking kan voortzetten. Ondertussen wordt druk verder gebouwd aan de eerste fase van de onderwijscampus die vanaf Pasen 2025 in gebruik zal genomen worden. Daarna start de tweede bouwfase waarvan de ingebruikname voorzien is voor 2029.