Mijn Huis en Stad Harelbeke onthullen grote plannen voor 2023

Sociale huisvestingsmaatschappij Mijn Huis en Stad Harelbeke ontvouwden de plannen voor de verdere afwerking van De Nieuwe Markt. “Er is nog veel werk aan de winkel. Maar eens alles voltooid is, zal ook de Markt volledig op punt staan”, aldus Koen Verdru, directeur van Mijn Huis.

Eerder al werd een polyvalente ruimte in een gebouw op De Nieuwe Markt geopend. In 2020 kocht Mijn Huis zeven appartementen aan de Vrijdomkaai en in 2021 werden negentien serviceflats gekocht. “Blok C aan de Vrijdomkaai is al een tijdje afgewerkt”, aldus directeur Koen Verdru van Mijn Huis.

Er zijn acht appartementen met twee slaapkamers en zeven appartementen met één slaapkamer. “De acht appartementen zijn verhuurd, de zeven worden vanaf januari 2023 verhuurd.”

Er was ook een kleine ruimte op het gelijkvloers. “We maakten er een ontmoetingsruimte van die in eerste instantie bestemd is voor de bewoners van het Marktplein, het groot gebouw Leiewoon en de appartementen in Het Vrije.”

Werken gestart

Maar er is meer. Ondertussen zijn de werken op het gelijkvloers van Leiewoon gestart. “Deze ruimte wordt omgebouwd, aan de linker kant tot Het Huis van het Kind met een naschoolse opvang en eveneens een polyvalente ruimte en aan de rechterzijde een onderkomen voor Wiegwijs”, duidt Verdru.

Wiegwijs is een door Kind en Gezin erkende organisatie die in haar consultatiekantoren preventieve gezinsondersteuning geeft aan ouders van jonge kinderen op het vlak van gezondheid, zorg en opvoeding. De voltooiing van deze ruimtes is voorzien tegen het verlof van 2023, zodat deze vanaf september 2023 in gebruik kunnen genomen worden. Met de stad is een akkoord bereikt om de gelijkvloerse ruimtes te huren. In een volgend project zal het huis Byttebier op het Marktplein gesloopt worden. “Het wordt vervangen door een nieuw appartementsgebouw dat integraal zal verhuurd worden aan De Achthoek die mensen met een mentale problematiek zal huisvesten en begeleiden.”

Dit gebouw zal bestaan uit acht studio’s, enkele kantoorruimtes en een gemeenschappelijke ruimte waar de bewoners kunnen verblijven. “Er is nog veel werk aan de winkel. Maar eens alles voltooid is, zal ook de Nieuwe Markt volledig op punt staan. Mijn Huis hoopt hiermee haar steentje bijgedragen te hebben aan de markt die stilletjes aan haar definitieve vorm krijgt.”