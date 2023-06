Middelkerke huldigt nieuwe promenade feestelijk in: “Van stenen zeedijk naar groene promenade”

Na drie intense bouwjaren is de nieuwe promenade van Westende helemaal klaar. In drie fases ontpopte de zeedijk zich van traditionele stenen buffer tot een groene en stijlvolle wandeldijk met bescherming- en belevingsgordel. De nieuwe promenade baadde in de zon tijdens haar inhuldigingsmoment vol zomerse animatie.

Een zichtbare trotse burgemeester Jean-Marie Dedecker ontving voor de gelegenheid een ruime delegatie genodigden. “Je moet eens kijken naar het resultaat. Ik heb het project uiteraard van dichtbij gevolgd, maar nog blijf ik onder de indruk. De nieuwe promenade ademt ruimte en groen, zonder aan belevingswaarde in te boeten. Het wordt ook een stuk veiliger op de dijk, want alle hindernissen en terrassen verschuiven naar de kant van de keermuur.”

“Er is veel meer vrije ruimte en dankzij de combinatie van de organische materialen en het vele groen krijgt het geheel een natuurlijk gevoel. De nieuwe promenade is een prachtige etalage voor Westende-Bad.”

Het ontwerp van de nieuwe promenade is een werkstuk van Philip Moyersoen. Samen met zijn team startte hij 7 jaar geleden met dit concept. “Ik durf te zeggen dat deze dijk een ‘game changer’ is voor kustverdediging aan de Belgische kust. Een zeedijk voor alle bewoners, scholen, sporters, kinderen en oudere mensen en de toeristen. We komen naar zee voor groen, ‘mentale’ rust, beleving en veel zon. De kust van de toekomst is flexibel, klimaatadaptief en vooral dichtbij de natuur. ”

Kustverdediging

De promenade is naast een mooi en stijlvol bouwwerk ook een zeedijk, die is essentieel voor de kustbescherming dus. Daar vindt dit project ook zijn oorsprong, want de realisatie is ingegeven door het Masterplan Kustveiligheid dat de Vlaamse overheid de afgelopen jaren uitrolde. Om die reden is ook Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters bij de inhuldiging aanwezig.

Lydia Peeters : “Net zoals in andere kustgemeentes nemen we ook in Middelkerke maatregelen om de kustlijn te beschermen tegen overstromingen vanuit zee. Samen met het gemeentebestuur en het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) zochten we naar een oplossing waarbij kustbescherming en kustbeleving hand in hand gaan. In plaats van een traditionele harde renovatie met beton en andere harde structuren zetten we in op een groene grasdijk in de residentiële zones en een golfdempende uitbouw (GDU) in de centrumzones. Het verhoogt de kustveiligheid, heeft oog voor het klimaat, en creëert ruimte voor wandelen, fietsen en ontspannen op de zeedijk”

“Dit project verhoogt kustveiligheid, maar is ook prachtig vormgegeven”, Lydia Peeters, Vlaams minister voor Openbare Werken en Mobiliteit

Vlotte werken

Een werk van dien aard zonder impact voor de omwonenden is niet mogelijk, maar toch bleef de hinder bij de bouw van de nieuwe promenade beperkt. Middelkerks schepen voor openbare werken Dirk De Poortere prijst de aannemers en het begeleidingsteam van het gemeentebestuur.

“We kregen amper klachten over de werken en dat is natuurlijk dankzij de snelheid en voortgang die de aannemers er in hielden. Iedere deelfase werd netjes afgewerkt, enkel het strandplein aan het Rauschenbergplein kende wat vertraging. De samenwerking met de gemeentelijke diensten verliep uitmuntend. Niet vergeten dat onze arbeiders ook heel wat werk verrichtten: vooral bij de aanleg van de grasdijkzones en de botanische tuin naast het Rauschenbergplein.”

Hefboom voor nieuw toeristisch elan

Burgemeester Dedecker wijst nog eens op het toeristische belang van de nieuwe promenade voor Westende en Middelkerke. “Onze kust blijft een sterke vakantietroef. Deze realisatie is dus een absolute meerwaarde voor een échte vakantie aan zee in Westende of Middelkerke. Trouwens dit fantastische dijkconcept willen we doortrekken tot in Middelkerke. We willen daar volgende legislatuur werk van maken. De nieuwe zeewering rond het casinoproject is trouwens hetzelfde principe als de golfdempende uitbouw hier in Westende.”

(PG)