Meulebekenaar Alexander (41) blijft strijden tegen sloop van zijn huis en lanceert petitie: “Voor de overheid ben ik een melkkoe”

Alexander Ghekiere (41) geeft de strijd om zijn onbewoonbaar verklaarde woning in Meulebeke niet op. Hij wil die in afwachting van de bouw van een nieuw huis nog gebruiken voor elektriciteit en water, maar daar oordelen zowel de Wooninspectie als rechtbank anders over. Uit protest kroop hij zondag op zijn dak en lanceerde hij een petitie.

Een bouwvallig huis in de Paanderstraat is al enkele maanden de inzet van een conflict dat ondertussen voor de rechtbank beslecht is. Alexander Ghekiere kocht de woning aan met het doel om op de grond een nieuw huis te bouwen. Tot hij de vraag kreeg om de woning die er al stond tijdelijk te verhuren aan een gezin dat tijdelijk in nood verkeerde.

Toen zijn huurders twee jaar later in aanmerking wilden komen voor een verhuis naar een sociale huurwoning werd de bewoonbaarheid van het pand gecontroleerd. De Wooninspectie stelde toen liefst 104 gebreken vast, van vochtschade tot gevaar voor kortsluiting. Er volgde een boete en de rechter sprak een herstelvordering uit. Alexander kreeg een jaar om het pand te slopen of renoveren. Per dag vertraging zou een dwangsom van 100 euro volgen.

“De dwangsom is nu al opgelopen tot meer dan 27.000 euro. Eens mijn huis af is zal dat wellicht zelfs 72.000 euro zijn. Dat is onmenselijk.”

“Maar ik kan dat pand helemaal nog niet slopen”, foetert Alexander, die zondag actie voerde aan zijn huis. “In afwachting van de vordering van de bouw van mijn nieuwe huis aan de achterkant van het domein woon ik zelf in een caravan. Ik gebruik nog elektriciteit en water uit die oude woonst en ze fungeert nog als werfkeet. Eens mijn nieuw huis af is, dan kan ik het pand slopen. Maar die redenering wil de overheid niet volgen. Voor hen ben ik enkel een melkkoe. De som is nu al opgelopen tot meer dan 27.000 euro. Eens mijn huis af is zal dat wellicht zelfs 72.000 euro zijn. Dat is onmenselijk.”

“Stop onrecht, stop corruptie”

Om zijn boodschap kracht bij te zetten, lanceerde Alexander deze week een druk bekeken filmpje (zie boven) waarin hij zijn situatie uit de doeken deed. Zondag deed hij daar nog een schepje bovenop en klom hij op zijn dak, waar hij in neonletters ‘Stop onrecht, stop corruptie’ had geschreven. Ook aan de voorkant prijkten enkele niet mis te verstane spandoeken.

Bij de Wooninspectie klinkt het dat Alexander er zelf voor kiest om zijn oude woning deels te laten staan. De rechtbank is dezelfde mening toegedaan en heeft de vraag van Alexander om de dwangsommen terug te draaien als ongegrond verklaard. “Maar ik geef niet op”, klinkt het bij de man. “Ik voel me door de overheid in het nauw gedreven en dien enkel maar om het geld uit hun zakken te slaan. Ik wilde indertijd enkel maar een gezin van straat helpen en nu komt dat als een boemerang in mijn gezicht terug. Ik heb al beroep tegen het vonnis aangetekend.”

Er is ook een zaak voor de beslagrechter gestart, maar dat vonnis is nog niet uitgesproken.