Met 100 in nieuw politiegebouw van zone Kouter: “Er is over álles nagedacht”

Om en bij de 100 politiemensen en medewerkers hebben hun onderkomen gevonden in het nieuwe, ruime centrale politiecomplex van de zone Kouter aan de Ambachtstraat in Torhout. De verhuizing is nu achter de rug.

Alleen de wijkdiensten van Gistel, Jabbeke, Oudenburg en Ichtegem zijn logischerwijze in de eigen gemeente gebleven. De Torhoutse wijkdienst daarentegen heeft op het Conscienceplein het oud-vredegerecht verlaten en ingeruild voor de moderne nieuwbouw.

Uitbreiding mogelijk

Kris Depovere is al sinds begin 2017 korpschef van de zone. “In het centrale politiecomplex zit iedereen van de interventiedienst, de recherche, de verkeersdienst en de ondersteunende diensten, met name beheer en beleid”, zegt hij. “Plus de Torhoutse wijkpolitie. Het mooie pand bestaat uit drie bouwlagen in een soort trapvorm. Mocht het in de toekomst nodig zijn, dan kan het via houtskeletbouw nog eens met 800 m² uitgebreid worden. In totaal zijn er 85 parkeerplaatsen, waarvan 25 voor dienstvoertuigen. De resterende mogen door medewerkers en bezoekers gebruikt worden.”

“Doordat we nu samen in één gebouw zitten, verloopt het overleg tussen de verschillende diensten veel vlotter”

Het gebouw, met uiteraard naast kantoren ook cellen, verhoorkamers en noem maar op, is zo energieneutraal mogelijk opgevat. Met meer dan 200 zonnepanelen, warmtepompen en betonkernactivering. “Het Antwerpse architectuurbureau Meta met de uit Torhout afkomstige architect Pieter Lansens heeft het geheel ontworpen”, vult burgemeester Kristof Audenaert aan, momenteel voorzitter van de politiezone. “Die ontwerpfase heeft bijna een jaar in beslag genomen, want Meta wou een gebouw concipiëren volledig op maat van de zone. De eigenlijke bouw door Artes Depret met de eveneens uit Torhout afkomstige Laurens Verlinde is daarna heel vlot verlopen.”

Versnippering voorbij

“Dat maatwerk werpt zijn vruchten af”, aldus Kris Depovere. “Er is werkelijk over álles nagedacht, tot in de kleinste details. Eindelijk kunnen we de mensen op een uiterst professionele manier ontvangen en ons werk optimaal verrichten. Doordat we nu samen in één gebouw zitten, verloopt het overleg tussen de verschillende diensten veel vlotter. De versnippering is verleden tijd.”