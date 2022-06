Meiboom geplaatst op project met 41 appartementen in de Kokelarestraat op de Bosmolens, al 40 procent is verkocht

De ‘meiboom’ is geplaatst op het bouwproject van Verstraete.team in de Kokelarestraat op de Bosmolens. Op de site waar vroeger de serres van Antoon Guillemyn stonden, staan nu 41 appartementen. Tegen eind dit jaar worden de flats aan de straatkant opgeleverd, het tweede gebouw zal klaar zijn tegen maart 2023.

Verstraete.team, aannemer en projectontwikkelaar uit Roeselare – actief in bouw, hout, immo en zorg – bestaat al ruim 200 jaar en houdt de traditie van het plaatsen van een meiboom graag in ere voor haar nieuwbouwprojecten. “We zijn trots dat ons team, geleid door projectleider Lukas Demeyere en werfcoördinator Stefaan Decoopman, erin slaagt zowel planning als kwaliteit ruimschoots te behalen”, klink het.

Bosmolens is omwille van haar groene en rustgevende ligging en goede bereikbaarheid een aantrekkelijke thuishaven voor jong en oud. Je hebt er de grote parktuin aan je appartement met wandel- en fietspad. Verder kan je je er ontspannen in het Provinciedomein Wallemote-Wolvenhof van maar liefst 24 hectare, dat op 800m wandelafstand ligt. Dat domein zal binnenkort trouwens nog uitgebreid worden met extra bos.

De luxueuze appartementen, verdeeld over 2 gebouwen, met 1, 2 of 3 slaapkamers variëren van een oppervlakte van 73 m² tot 141 m². Voor elk appartement is er voldoende fietsenparking voorzien. Dat is handig als je er even snel op uit wil. Zowel bovengronds als ondergronds zijn er autostaanplaatsen voorzien. In de kelder komen er 13 garageboxen. “In totaal is er ondergronds plaats voor 35 wagens, voor bezoekers zijn nog eens 15 parkeerplaatsen voorzien bovengronds. En naast de algemene fietsenstalling zijn er aan de gelijkvloerse appartementen ook aparte fietsrekjes voorzien”, zegt Dries Biesemans, immoverantwoordelijke bij Verstraete.team.

Ook de verkoop loopt vlot. “Ondertussen hebben we toch al 40 procent van de appartementen verkocht, iets meer in het B-gebouw dan in het A-gebouw. Maar dat geldt niet enkel voor ons project: het is nu de moment om te kopen. Straks stijgt de rente en bouwen wordt ook steeds duurder.”

Bestellingen vervroegd

Verstraete.team kon de prijszetting van voor corona behouden. Ook de bouw blijft op schema. “Eerst en vooral moeten we daarvoor ons team bedanken. We hebben het geluk dat we naast projectontwikkelaar ook aannemer zijn”, weet Dries Biesemans. De timing kon aangehouden worden omdat ook geanticipeerd werd met het aankopen van bouwmaterialen. “Je ziet hier nu de glaspartijen al staan, wel we hebben onze bestelling vervroegd om zeker niet in de problemen te komen”, voegt Lukas Demeyere toe.

In het project is ook HelloHelp vervat. “Een ingebouwd communicatiesysteem waarbij je zorg op maat kan afroepen wanneer je dat nodig hebt. Het betreft een heel eenvoudig, maar zeer efficiënt concept. Alle appartementen beschikken zowel over de hard- als de software voor een noodoproepsysteem dat geïntegreerd is in het video-parlofoniesysteem. Bij de aankoop van het appartement zit het abonnement van vijf jaar inbegrepen, maar je hoeft het niet meteen te activeren. Jonge vijftigers bijvoorbeeld die een appartement kopen, kunnen tot 20 jaar na intrek HelloHelp activeren.”

Op de opening waren naast de architect en de werkmannen ook de kopers uitgenodigd. De meiboom werd symbolisch geplant samen met de jongedame die als eerste een appartement kocht. Sara Florin (27) is van Wevelgem en hoopt begin 2023 haar flat in de Kokelarestraat te betrekken. “Ik heb er eentje gekocht in het A-gebouw, dus aan de straatkant. Werken doe ik in Gent, maar veelal ook van thuis. Er zijn meerdere redenen waarom ik voor dit project gekozen heb: de ligging, de indeling van de appartementen, de prijs…”