Matthias Diependaele (N-VA) draait beslissing om licht Lange Nelle af te schermen terug na commotie

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) draait de beslissing om de vuurtoren in Oostende deels af te schermen met folie terug. Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD), bevoegd voor het Agentschap MDK dat de afscherming liet plaatsen, laat weten dat de folie vrijdag of ten laatste maandag al verwijderd wordt.

Het vuurtorenlicht van de Oostendse vuurtoren werd voor een deel afgeschermd om ervoor te zorgen dat het licht de bewoners van de nabijgelegen woontorens niet meer stoort. Enkele jaren terug was er al vrees voor. De huidige vuurtoren maakt al sinds 1949 deel uit van de Oostendse haven en is een baken voor de scheepvaart. Voor veel inwoners zijn de lichten, 3 lichtflitsen om de tien seconden oftewel morsecode voor O, al decennialang een vertrouwd zicht.

Petitie

Er doken steeds meer tegenstanders van de maatregel op. Kenny uit Oostende startte zelfs een petitie tegen de afscherming. “Iedereen wist op voorhand dat de straal van het vuurtorenlicht op die appartementen zouden schijnen. Dan moest je daar maar kantoren steken.”

De ‘Lange Nelle’, zoals de vuurtoren in Oostende heet, is wat het Belfort is voor Brugge of het Atomium voor Brussel, een onmisbaar stuk erfgoed dat past bij het karakter van de stad. Het is dan ook al de vierde vuurtoren in Oostende.

“We kunnen het historische licht van de Oostendenaren niet wegnemen omwille van een paar bezwaren. De klagers wisten dat de vuurtoren er was toen ze hun appartement kochten”, aldus Diependaele aan VTM NIEUWS.

Vrijdagnamiddag of ten laatste maandag al weg

Minister Diependaele is bevoegd voor Onroerend Erfgoed, maar de bevoegde minister voor het Aentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), en dus ook voor de vuurtoren, is Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). Het is het Agentschap MDK dat de lichtwerende folie liet plaatsen. Het kabinet van Peeters laat ons weten dat de folie vanmiddag of ten laatste maandag al verwijderd wordt. De minister wijst er wel op dat het agentschap Onroerend Erfgoed, waar Diependaele voor bevoegd is, eerder wel zijn toestemming gaf om de folie te plaatsen.

“Ik heb de opdracht gegeven aan MDK om de folie zo snel mogelijk te verwijderen”, aldus Vlaams minister Lydia Peeters. De vuurtoren Lange Nelle maakt deel uit van het Oostends erfgoed en ik heb dan ook begrip voor de situatie. Ondanks de eerdere toestemming vanuit het agentschap Onroerend Erfgoed en mijn diensten draaien we dus de beslissing terug.”

(AP/HH)