Loodswezengebouw Nieuwpoort zet koers naar nieuwe toekomst

De infrastructuur van het Loodswezen aan de voet van het Nieuwpoortse westerstaketsel krijgt een nieuwe bestemming. Na jarenlange leegstaand zetten enkele ondernemers met dit gebouw koers naar een nieuwe toekomst. Er kom een ruimte voor exposities en evenementen, een zonneterras, een klassenrestaurant en een bar op het dak.

Nadat de functies van het Loodswezen gemoderniseerd werden en het imposante gebouw leeg kwam te staan, zocht de Maritieme Dienstverlening voor de Kust in 2017 een nieuwe bestemming. Dit iconische gebouw kreeg intussen onder impuls van Jef De Kinder geen onbekende binnen de maritieme wereld nieuw leven ingeblazen.

Europese speler

Jef De Kinder (62) werd in 1980 piloot bij de luchtmacht en van 1983 tot 1997 vloog hij met de Sea King helikopters langs onze kust. Na zijn actieve loopbaan bij het leger richtte hij, samen met zijn stiefbroer Eric Van Hal, Noordzee Helikopters Vlaanderen op. Onder hun impuls ging NHV zich specialiseren in diensten aan de offshoresector. Intussen is NHV uitgegroeid tot een Europese speler met 600 werknemers en een 80-tal helikopters.

In 2013 verkocht hij zijn aandelen van NHV en werd CEO van North Sea Aviation Center (NSAC), een bedrijf die al de privévluchten behandeld op de luchthaven van Oostende. Onlangs werd ook North Sea Aviation Services (NSAS) opgericht en werden er drie vliegtuigen aangekocht, uitgerust met peperdure sensoren om migranten op te volgen en controles te doen boven zee. “Die sensoren kosten meer dan het vliegtuig zelf. Maar het is de investering waard, dit is de toekomst”, zegt Jef.

Uniek uitzicht

Samen met Maritiem Erfgoed Nieuwpoort, Peter Sobry van de onderneming Zoutman uit Roeselare en Collin Lagrou, zaakvoerder vastgoedkantoor Eurimas in Nieuwpoort, haalde Jef De Kinder een concessie binnen van 27 jaar. Bedoeling is om het gebouw tweeledig uit te laten baten. Enerzijds een cultureel luik, anderzijds een horecazaak toegankelijk voor iedereen. Momenteel wordt werk gemaakt van de herbestemming.

Op de benedenverdieping is ruimte geschapen voor tentoonstellingen en evenementen. Buiten, met uniek uitzicht op de haven, het strand en de pier, een zonneterras en aansluitend een cafetaria voor kleine honger en verfrissing. Op de eerste verdieping komt een restaurant en op de bovenste verdieping zorgt een bar voor topoverzicht op zee. Alles staat nu in een startfase met traiteur Cardinael uit Brugge die het horecagedeelte onder zijn leiding neemt.

(PG)