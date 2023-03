Lindenhof bouwt nieuw wooncomplex in De Haan

Woonmaatschappij Het Lindenhof bouwt en verhuurt betaalbare woningen op het grondgebied van Blankenberge, De Haan en Zuienkerke. Eind vorig jaar werd gestart met de realisatie van een opvallend nieuwbouwcomplex met 26 wooneenheden in De Haan.

Het Lindenhof werkt voor het bouwproject nauw samen met het gemeentebestuur van De Haan. Enkele jaren geleden bood het lokaal bestuur de gronden aan de Ringlaan Noord te koop aan, met de vraag er een kwalitatief project met betaalbare woningen te realiseren.

Grote woningnood

Na een intensief ontwerptraject zijn de werken begin dit jaar gestart. Het Lindenhof realiseert hier 26 nieuwbouwappartementen, verspreid over vijf aaneengeschakelde bouwvolumes. Goed voor een investering van liefst 5.000.000 euro. “De woningen zullen medio ‘24 in gebruik genomen worden”, zegt Philip Konings, voorzitter van Het Lindenhof. “De realisatie van dergelijke nieuwbouwprojecten is nodig om de grote woningnood in de regio te lenigen. Een betaalbare thuis is voor veel inwoners de eerste stap naar een meer soliede financiële situatie, en geeft positieve vooruitzichten voor de toekomst.”

Ruimtelijke kracht

Het ontwerp is opvallend compact gestapeld, met slanke zorgvuldige gepositioneerde bouwvolumes, waardoor een gevarieerde interactie ontstaat tussen de verschillende appartementen onderling. Visuele doorkijken, nieuwe doorgangen, buitengebieden voor en achter, en optimale lichtinval rondom, dragen bij tot de ruimtelijke kracht van het voorgestelde concept. Bestaande wegeninfrastructuur voor voertuigen en parkeerplaatsen worden beperkt uitgebreid.

Wilfried Vandaele, burgemeester van De Haan: “Dit project zal ertoe bijdragen dat het veeleer gesloten stedenbouwkundig weefsel van de dorpskern De Haan, een opener karakter krijgt. Maar ons hoofddoel blijft het voorzien van betaalbare woningen. Het Lindenhof is daarvoor onze ideale partner.” (WK)