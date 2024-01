Lie Bormans ontvangt prestigieuze Henry Van de Velde Award voor design Sint-Annakapel

Een nieuwe techniek die verwerkt zit in de gerenoveerde Sint-Annakapel in Dentergem heeft een prestigieuze Henry Van de Velde Award gekregen.

De prijzen gelden als de ‘Oscars van design’ in Vlaanderen. Ze bekronen sinds 1994 Vlaamse ontwerpers, bedrijven, producten, projecten en diensten die designoplossingen aanreiken met een positieve impact op de economie en samenleving.

Het was architecte Lie Bormans die zo’n gerenommeerde Award uitgereikt kreeg omdat ze met haar speciale betonstructuren de vernieuwde Sint-Annakapel in Dentergem mee vorm gaf.

Lie Bormans liet met behulp van robottechnieken deze unieke wand creëren. © gf

De award gaat naar ‘robotische serendipiteit’, een techniek die er voor het eerst toegepast is. De betonnen wand van de kapel, die de trap naar het dakterras van de kapel flankeert, is geproduceerd met ‘robotische serendipiteit’. Dat is een werkwijze waarmee unieke betontexturen via ambacht en robotica op architectonische schaal ontworpen en gemaakt kunnen worden. Het stelt de ontwerper in staat om de uitstraling van betonnen oppervlakken zelf te bepalen aan de hand van unieke en op maat gemaakte kartonpanelen. Het materiaal voegt een onvoorspelbare dimensie toe gezien het telkens op een unieke manier reageert op de robotische bewerkingen.