Lidl krijgt ook in beroep geen bouwvergunning voor winkel in de Kasteelstraat in Tielt: “Als buurtbewoners zijn we opgelucht”

De Deputatie heeft ook het beroep van Lidl, tegen het niet verlenen van de vergunning voor een winkel in de Kasteelstraat, ontvankelijk maar ongegrond verklaard. Er komt daar dus geen nieuwe supermarkt, de buurtbewoners reageren opgelucht. Al kan Lidl nog naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stappen.

Toen de plannen van Lidl bekend raakten, waren de bewoners die naast, maar vooral ook achter het perceel woonden, er zeker niet gerust op.Ze tekenden ook meteen bezwaar aan.De stad Tielt gaf ook negatief advies, maar de advocaten van warenhuisketen Lidl, die in de Bedevaartstraat (achter het station) al een vestiging hebben, tekenden beroep aan. Dat beroep is nu voor de tweede keer door de provincie behandeld. Na de eerste hoorzitting in augustus vroeg Lidl uitstel aan de provincie. Ze hadden nog geen advies gekregen van het Agentschap Natuur en Bos op hun boscompensatievoorstel. Een deel van de bomen op het perceel is erkend als bos. Agentschap Natuur en Bos keurde het boscompensatievoorstel van Lidl goed. De bomen mogen gerooid worden in ruil voor 7000 euro. “Heel jammer, wat is dat voor zo’n bedrijf”, zegt Annelies Beel die namens de buurtbewoners optrad als spreekbuis. “”Die tarieven zijn natuurlijk wettelijk bepaald maar van een supermarkt die zich als ‘duurzaam’ profileert, verwacht je dit niet.”

Niet inpasbaar in de omgeving

Maar na de tweede zitting in december werd het beroep tegen het niet verkrijgen van een vergunning van tafel geveegd. Tegen deze beslissing is nog een jurisdictioneel beroep mogelijk bij de Dienst Bestuursrechtscolleges in Brussel bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “We zijn vooral opgelucht. Uit het verslag blijkt dat de Deputatie ook meegaat in onze mening dat zo’n grote winkel (1.418 vierkante meter; ter vergelijking de Lidl op de huidige locatie in Tielt heeft 427m² netto handelsoppervlakte) niet inpasbaar is in deze omgeving. De locatie beantwoordt niet aan een hedendaagse visie op duurzaam ruimtegebruik; nl. buiten het kernwinkelgebied van Tielt en buiten bestaande kleinhandelsconcentraties in de periferie. Ook de ligging in een voornamelijk residentiële context, met slechts beperkte aanwezigheid van enkele historische bedrijfsvestigingen, en het feit dat het niet gaat om een hergebruik van een bestaand bedrijfs- of handelsgebouw spelen een belangrijke rol in de beslissing.”