Leiedal zet oud-herberg La Diligence opnieuw te koop: “Willen het zijn publieke functie teruggeven”

De historische herberg La Diligence in Helkijn staat opnieuw te koop. Leiedal, dat in 2019 op vraag van de gemeente het pand aan heeft gekocht, gaat op zoek naar een investeerder die de plek zijn publieke functie terug wil geven.

De historische herberg, opgetrokken in rode baksteen, bevindt zich op de hoek van de Doornikseweg en de Stationsstraat in Helkijn. Het authentieke hoekpand dateert uit het begin van de 20e eeuw en staat sinds 2019 leeg. De totale site is 1986 m² groot en omvat naast het hoekpand ook een feestzaal en achterliggende onbebouwde grond. De bebouwde oppervlakte bedraagt ongeveer 600 m².

Leiedal heeft in opdracht van het gemeentebestuur van Spiere-Helkijn een ontwerpend onderzoek uitgevoerd naar een mogelijke herbestemming van deze site. “De voorbije jaren zijn we reeds op zoek gegaan naar potentiële kopers. Dat is enkele keren bijna gelukt, maar uiteindelijk sprong de deal steeds af”, zegt Alien Decock van Leiedal uit.

“Eigenlijk hebben we het pand in 2019 aangekocht als satelliet van het nieuwe woonzorgcentrum in Helkijn” – Alien Decock (Leiedal)

“Er lagen verschillende plannen op tafel. Eigenlijk hebben we het pand in 2019 aangekocht als satelliet van het nieuwe woonzorgcentrum in Helkijn. Later dachten we ook dat het eventueel dienst kon doen als scoutslokaal, kinderopvang of als een dorpspunt dat gekoppeld zou worden aan zorgwoningen. Maar telkens stierven die ideeën op de onderhandelingstafel.”

Leiedal wil nog niet opgeven, en gaat vandaag opnieuw op zoek naar een investeerder. “Het zou fijn zijn om de gebouwen hun publieke functie terug te geven. Geïnteresseerden kunnen zich tot 29 maart, om 12 uur, melden. Elke dinsdag is het pand op afspraak te bezoeken.”

Behoud voorgevel

Vanwege de bijzondere architecturale kenmerken is het hoekpand van La Diligence opgenomen in de Inventaris Bouwkundig Erfgoed. Bij de verkoop en daaropvolgende nieuwe invulling wil Leiedal daarom minstens de voorgevel van het gebouw behouden. “Concreet zou het wenselijk zijn dat de gevel overeind blijft, met het oog op het dorpsgezicht. Maar dat kunnen we dus niet afdwingen.”