Leiedal hoopt KMO-Zone Zwevegem-Knokke tegen 2027 te realiseren

In Zwevegem-Knokke zal Leiedal op termijn een nieuwe kmo-zone van vier hectare ontwikkelen. Vrijdag werden enkele ontbrekende stukken om de bedrijvenzone te kunnen realiseren, aangekocht.

De intercommunale Leiedal verwierf, op vraag van de gemeente, een hele tijd geleden al een aantal gronden op de site Hanssens. Op 4 februari sloot de streekontwikkelaar nu ook finaal een overeenkomst voor de aankoop van twee bedrijfsgebouwen en de toegang tot die achterliggende gronden.

Die aankoop stond onlangs op de Zwevegemse gemeenteraad omdat de gemeente borg staat voor de lening. Het punt werd meerderheid tegen minderheid goedgekeurd. Het illustreert meteen het ongenoegen dat er bij de inwoners van Zwevegem-Knokke leeft. In het verleden was er al fel protest tegen de realisatie van die KMO-zone met o.a. een bezoek aan de gemeenteraad in september 2019 als één van de hoogtepunten.

Tweede adem

In 1914 startte Valère Demeestere een steenbakkerij in de Avelgemstraat in Zwevegem-Knokke, later bekend als Demeestere-Hanssens. Hoewel de laatste steen er in 1981 werd gebakken, ademen de karakteristieke magazijnen, de fabrieksschouw, de hoogteverschillen in het terrein en de spoorwegrichels nog steeds bedrijvigheid uit. Die bedrijvigheid vindt nu zijn tweede adem.

Nieuwe wegen, rioleringen, waterbuffering, nutsvoorzieningen en voldoende groen zullen, volgens Leiedal, niet alleen een ideale werkomgeving scheppen voor toekomstige bedrijven, ze laten ze ook naadloos opgaan in de omgeving. Leiedal hoopt de eerste bedrijfspercelen vanaf 2027 op de markt te kunnen brengen.

Deze aankoop past volledig in de beleidsvisie van Leiedal. Ook zij moet stelselmatig op zoek naar verkoopbare ruimte om te ondernemen om een antwoord te kunnen bieden op de vele ruimtevragen van zoekende ondernemers.

De intercommunale focust daarbij steeds meer op ruimtelijk hergebruik in plaats van nieuwe open ruimte aan te snijden. Tegen 2025 wil ze zo 80% en tegen 2040 zelfs 100% van de uitgifte voor nieuwe ruimte om te ondernemen via reconversie, verweving en verdichting realiseren.

(GV)