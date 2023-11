Leiedal heeft plannen klaar voor kmo-zone Zwevegem-Knokke: Ruimte voor lokale ondernemingen, groen en water

In het voorjaar van 2019 raakte bekend dat Leiedal en de gemeente Zwevegem de site van de steenbakkerij Demeestere-Hanssens wilden omvormen tot een kmo-zone. Na ruim vier jaar werden de plannen nu toegelicht aan de omwonenden.

In mei 2019 stond Zwevegem-Knokke in rep en roer toen men aankondigde een kmo-zone te maken op de terreinen van de voormalige steenbakkerij Demeestere-Hanssens. Aanvankelijk was er sprake van een grote vrachtwagenparking en plaats voor een groter bedrijf. Hun onrust ventileerden de omwonenden in een petitie dat aan het gemeentebestuur werd overhandigd. Dit had blijkbaar effect, want er werd algauw afgestapt van de piste met een vrachtwagenparking en groot bedrijf.

Pas afgelopen weekend kregen de omwonenden de nieuwe plannen te zien. Ze werden uitgenodigd in een oude imposante loods op het terrein, waar ze via infoborden en mensen van Leiedal werden geïnformeerd over de plannen voor de site.

“We zullen de bestaande loodsen uit de jaren 70 behouden. Ze zullen gecompartimenteerd worden in kleinere units voor lokale bedrijven, zoals de elektricien of timmerman die iets meer ruimte nodig heeft. Verder is er nog plaats voor enkele kmo’s. Dit zullen geen winkels zijn maar bedrijfjes zonder sterk verkeergenererende activiteiten”, legt Anthony Bouckaert van Leiedal uit.

zorgen rond Mobiliteit

“We weten dat de buurt zich zorgen maakt over de mobiliteit van de zone, maar ook daar werd aan gewerkt. Het terrein ontsluit via de Avelgemstraat, naast garage Deconinck. Een totem zal de ingang markeren, waardoor we zoekverkeer vermijden. Verder voeren we op de zone eenrichtingsverkeer in en schenken we speciale aandacht aan de zwakke weggebruikers. Rondom de zone komt er een wandelpad voor werknemers, bezoekers of buurtbewoners. Verder voorzien we extra publieke parkeerplaatsen aan de loodsen en aan de toegangsweg, zodat de parkeerdruk in de omgeving zal afnemen”, aldus Anthony Bouckaert.

“De buurt maakte zich zorgen om de mobiliteit, dus daar wordt aan gewerkt”

Men schenkt ook aandacht aan de open ruimte. “Zo zullen we de bestaande voetweg tussen de Kastanjeboomstraat en de Avelgemstraat opwaarderen met meer ruimte voor fietsers. Deze strook van zowat 40 meter breed blijft open ruimte, waardoor we het zicht vanuit het landbouwgebied op de kerk van Knokke behouden.”

Ook langs de Kastanjeboomstraat komen brede groenbuffers voor voldoende afscherming naar het open landschap en de woningen toe. “We voorzien ook een collectieve waterplas voor infiltratie en buffering. Naast het sparen van ruimte op de percelen, biedt dit een bijzondere waarde voor het publieke domein. De waterbuffering zorgt tevens voor een vertraagde afvoer naar het laagstgelegen gebied”, laat Anthony Bouckaert optekenen.

De oude loodsen blijven behouden, maar worden wel gerenoveerd. Verder komt er nog nieuwbouw en is er ruimte voor groen. © geert vanhessche

Herinneringen

De steenbakkerij, die in 1914 operationeel werd, zorgde vele jaren voor tewerkstelling in Zwevegem-Knokke. Zo waren er in de jaren 50 zo’n 150 mensen aan de slag, die per dag tot 40.000 bakstenen produceerden. Door een gebrek aan modernisering en de economische crisis moest de steenbakkerij in 1980 de deuren sluiten.

“We willen de sporen van het verleden niet uitwissen en heel wat zaken zullen de oude steenbakkerij nog in herinnering brengen. Zo zullen we de schouw renoveren, zodat ze een vaste visuele waarde blijft. Ook de oude treinsporen waarop de treintjes met klei reden, zullen zoveel mogelijk behouden blijven. Verder worden de restanten van de droogrekken en het brugje bij hoeve Baert geïntegreerd in de groenbuffer.”

Knipoog naar verleden

Nu de plannen zo goed als klaar zijn, start in 2024 de administratieve weg voor het verkrijgen van de nodige vergunningen. Het is de bedoeling om in 2025 met de realisatie van het project te kunnen starten.

Een naam voor het geheel is er alleen nog niet. “We zouden opteren voor een naam met een knipoog naar het verleden. Dit zou immers een blijvende herinnering zijn naar de toekomstige generaties toe”, besluit Anthony Bouckaert. Suggesties kunnen altijd overgemaakt worden aan intercommunale Leiedal.