Leegstaand centrumpand Oud Gemeentehuis in Deerlijk krijgt een nieuwe invulling: “We willen bekende gebouw doen heropleven”

Het Oud Gemeentehuis in het centrum van de gemeente ondergaat momenteel een ingrijpende metamorfose. Als de werken volgens plan verlopen, moet er in april een ‘Bar-barbershop’ de deuren openen. In een volgende fase komen er op de eerste verdieping een vergaderzaal en meetingruimte.

Het hele project is een realisatie van Frederic Windels en Brecht Vandenborre die het pand kochten van de brouwerij Haacht. “Wij willen het gekende gebouw doen heropleven zodat het een meerwaarde wordt voor Deerlijk en omstreken. Dit met respect voor het bestaande erfgoed en iedereen in de buurt. We willen drie gekende volkse concepten samenbrengen in een historisch authentiek pand in het centrum van Deerlijk.”

Wie de uitbating van de nieuwe zaken voor zijn rekening zal nemen, wordt later bekendgemaakt. Het Oud Gemeentehuis op de hoek van het Kerkplein en de Harelbekestraat is een heel mooi gebouw in eclectische stijl dat sinds 2009 is erkend als bouwkundig erfgoed. Van 1830 tot 1940 deed het gebouw dienst als gemeentehuis.

Naamswijzigingen

Het was daarna gedurende vele jaren een café en maakte enkele naamswijzigingen mee: De Kroon, Oud Gemeentehuis… De laatste activiteit die er plaatsvond, was het pop-upcafé van Steven Vansteenkiste en Leen Steeland, die nu De Statie uitbaten. De jongste jaren stond het pand leeg.

Dat er onder meer een café een onderkomen zal vinden, wordt in diverse kringen met handgeklap onthaald. Er kunnen gerust nog enkele cafés bij in Deerlijk en wat is er leuker dan een goede pint in eigen gemeente te kunnen drinken, klinkt het vaak enthousiast bij de inwoners van Deerlijk.

Het hele gebouw wordt binnenin zo goed als helemaal gestript en er wordt op het gelijkvloers fors geïnvesteerd in de realisatie van een Bar-barbershop (Signature by Fred Dupont). Het is de bedoeling om in het Oud Gemeentehuis mensen samen te brengen in de authentieke sfeer van de bruine kroeg.

Werken zijn bezig

De werkzaamheden zijn momenteel volop bezig. Aan de buitenkant blijft het uitzicht van de gevel, behalve wat noodzakelijke opfrissingen, onaangeroerd. Binnenin willen ze de bestaande ruimtes behouden en omtoveren tot authentieke, volkse en charmante entiteiten.

De Bar-barbershop zou in april de deuren openen. In een volgende fase komen er op de eerste verdieping een vergaderzaal en meetingruimte. Een Hidden Town Hall, een verborgen privélocatie in het hartje van Deerlijk met verregaande historiek, die ten dienste staat van verenigingen, bedrijven en vrienden om er te vergaderen en gezellig samen te zijn.

(DRD)