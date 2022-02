Landhuis komt in handen van de gemeente Zonnebeke, plannen voor dienstencentrum

Het gemeentebestuur plant een dienstencentrum in het landhuis in het kasteeldomein. De oppositie vindt het geen geschikte plaats.

Tijdens de laatste gemeenteraad werd de gedeeltelijke erfpacht beëindigd van AGB MMP1917 (Autonoom Gemeente Bedrijf). Het gaat om het landhuis villa Zonnedaele in het kasteeldomein. De raad van bestuur had de beëindiging reeds goedgekeurd.

“Het was niet meer haalbaar binnen het ABG om de kosten voor renovatie te voorzien, vandaar het gedeeltelijk stopzetten van de erfpacht. Zo komt het landhuis opnieuw in handen van de gemeente”, aldus schepen Joachim Jonckheere (#team8980).

Luk Hoflack (InSamenSpraak) drong aan dat alle kosten ten laste zouden komen van het ABG en niet van de gemeente, wat volgens de akte van de notaris wel het geval zou zijn. De schepen beloofde de akte te laten aanpassen. De gemeente is van plan het Landhuis in te richten als dienstencentrum.

Btw

De oppositie gaf aan zeker niet tegen het oprichten van een dienstencentrum te zijn, maar vond de locatie verkeerd. “De kosten voor renovatie van het landhuis zullen hoog oplopen en door het beëindigen van de erfpacht kunnen we de btw niet meer recupereren, wat toch minstens 210.000 euro is. Dat is veel geld en dat was toch de bedoeling bij de oprichting van het ABG”, stelde Luk Hoflack.

Hij werd daarin bijgetreden door N-VA die bij monde van raadslid Koen Descheemaeker zei dat de kosten op twee miljoen geschat worden. Dat wil zeggen dat er een veel grotere som aan btw wordt misgelopen. Schepen Joachim Jonckheere counterde door te verklaren dat naast een ruim dienstencentrum de renovatie ook plaats zal bieden aan de muziekschool, een educatie-, een ceremonie- en een concertruimte.

“Door het scheppen van een dienstencentrum zullen we ook kunnen genieten van subsidies en dat kan de btw enigszins compenseren”, aldus de schepen.

Crisismanager

Raadslid Koen Descheemaeker stelde dat men niet weet waar men naartoe wil met het ABG. “De materie is zo moeilijk dat er echt een crisismanager nodig is. De beslissing van nu is fout. We verliezen niet alleen de btw; een dienstencentrum onderbrengen in een landhuis is verkeerd. Daarbij kan het niet omwille van het RUP. Dat zegt immers dat er iets moet komen dat het AGB financieel ondersteunt en dat doet een dienstencentrum niet.”

“Dat niemand tegen een dienstencentrum is, kwam tot uiting toen de aanvraag van de voorafgaande vergunning voor de realisatie van een lokaal dienstencentrum werd goedgekeurd. Zonnebeke opteert voor een dienstencentrum met antennes in de deelgemeenten. Partners daarin zijn het OCMW en beide zorgcentra.”

(NV)