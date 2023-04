Laatste restauratiefase start voor de Transfo-site in Zwevegem

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent via het agentschap Onroerend Erfgoed een premie van 708.461,63 euro toe voor de laatste fase in de restauratie van de Transfo-site in Zwevegem. “Dit is het vijfde en laatste deel van de premie uit de meerjarenovereenkomst 2019-2023. In totaal wordt er vanuit de Vlaamse overheid 3.173.990,67 euro geïnvesteerd om van deze indrukwekkende industriële erfgoedsite een aantrekkelijk plek te maken waar zowel publieke als private initiatieven zich kunnen ontwikkelen. Een unieke erfgoedsite waar ruimte is om te wonen, te sporten, te werken, en waar ook avontuur, kunst, cultuur en recreatie een plek krijgen”, zegt minister Diependaele.

De restauratiewerken aan de sokkel van de koeltoren en de werken aan het brandweerarsenaal worden eerstdaags opgestart. De buitenschil (gevels, gevelschrijnwerk, dakbedekking, …) wordt volledig gerestaureerd. Het schrijnwerk wordt naar bestaand model vernieuwd, en voorzien van isolerende beglazing. De werken op die manier uitgevoerd dat het later nog mogelijk is om binnenisolatie te plaatsen achter de bestaande muren.

Later dit jaar starten de werken aan het werkhuis van de elektriekers en het locomotiefgebouw. Het werkhuis wordt casco gerestaureerd en wordt in de toekomst gebruikt als sanitair voor de site of kan in gebruik blijven als escaperoom. Ook het locomotiefgebouw wordt casco gerestaureerd, het wordt geïsoleerd en er komt een technische installatie. De provincie West-Vlaanderen zal het gebouw gebruiken in het kader van buitensportactiviteiten.

Tenslotte wordt de betonstructuur van de schuilbunker op de site gerestaureerd. Het betonherstel is vooral nodig in het portaal en aan de nok. Na restauratie blijft de bunker in gebruik als vleermuizenslaapplaats.

Herbestemming van de Transfo-site

Transfo is de naam van de verrassende herbestemming van een oude elektriciteitscentrale, gelegen langs het kanaal Bossuit-Kortrijk in Zwevegem. Om dit industriële erfgoed een toekomst te geven zoekt de gemeente Zwevegem samen met partners naar een duurzame en gedragen herbestemming van alle gebouwen.

Industrieel erfgoed

Het project heeft een belangrijke maatschappelijke betekenis. De bezoeker krijgt een beeld van de manier waarop een historische elektriciteitscentrale functioneerde. Op de erfgoedsite werkten ooit bijna duizend mensen om de hele regio van elektriciteit te voorzien. Een belangrijk deel van de herbestemming is al gerealiseerd: de centrale doet dienst als evenementenhal, de stookolietank is een duiktank en het nieuwe transfo-gebouw is een bedrijfsgebouw.

Tussen 2019 en 2023 verlegt de focus van de restauratiewerken zich van de centrale gebouwencluster naar de rest van de site: de watertoren, het mechaniekersgebouw, het ventilatorengebouw, het administratief gebouw, de opzichterwoning en het gebouw ‘Elia.’ Ze maken deel uit van het restauratieplan, net als kleinere gebouwen zoals het werkhuis van de elektriekers, het brandweerarsenaal, de loods, het locomotiefgebouw en de bunker.

De Transfo-site is door de uitzonderlijke erfgoedwaarde van bepaalde gebouwen, zoals de machinezaal, en door de gaafheid van de site als geheel, een unieke erfgoedsite in Vlaanderen. De site is sinds 1999 beschermd als monument.