Laatste rechte lijn ingezet voor woonzorgcentrum Sint-Jan Baptist:“Werken afronden tegen mei, nu eerst een infovergadering”

Het project rond het woonzorgcentrum Sint-Jan Baptist te Helkijn is ondertussen in de laatste fase aanbeland. De bouw van het centrum is bijna afgerond, de gesprekken voor het toekomstig personeel zijn volop aan de gang en de geïnteresseerde bewoners krijgen voor het eerst informatie aangereikt.

Op vrijdag 26 januari, om 14.30u organiseert de directie van zorggroep Curando, de vzw dat voor de dienstverlening van het nieuwe woonzorgcentrum zal instaan, een infosessie in sporthal Michelsberg in het Nieuw Centrum van Spiere-Helkijn. Het gemeentebestuur is tevreden dat de laatste rechte lijn nu echt is ingezet. “Iedere inwoner van de gemeente kreeg een uitnodiging voor de vergadering” , vertelt Willy Glorieux, schepen van Wonen, Sociale Zaken en Welzijn (Lijst Burgemeester).

“Tijdens de infosessie zal de nodige informatie rond indeling van de kamers, overzicht van de prijzen en mogelijkheden tot inschrijvingen verschaft worden.”

1 mei in werking

De infosessie komt er niet toevallig. De volgende maanden wordt de laatste hand gelegd aan het woonzorgcentrum. “Het klopt dat we goed op schema zitten. Op dit ogenblik worden de plafonds onder handen genomen, daarna volgt een afwerkingsperiode op en rond het domein. Het is de bedoeling dat de werken volledig afgerond zijn rond eind april, zodat alles vanaf 1 mei in werking kan gaan”, verduidelijkt Glorieux.

Schepenen Willy Glorieus en Pierre Deldaele bij de ruwbouw van het wzc, in oktober 2023. © TVK

Vrijwilligers

De invulling van het woonzorgcentrum is in handen van de vzw Curando, die bijvoorbeeld instaat voor de werkgelegenheid. Toch probeert de gemeente via de sociale medewerkers hun steentje bij te dragen. “We zouden graag het vervoer voor de bejaarden van het dagcentrum verzorgen”, verklaart Willy.

“Mits we nog één of twee extra vrijwilligers kunnen aanwerven, zouden we ook het traject naar het dagverblijf kunnen organiseren” – Schepen Willy Glorieux

“In 2019 hebben we de minder-mobiele-centrale opgericht. Het zou fijn zijn als we deze kunnen inzetten om bezoekers van het dagcentrum te ondersteunen in het vervoer naar het woonzorgcentrum.” Uiteraard vraagt dit een uitgebreide organisatie, en gaat deze gepaard met een warme oproep van de ervaren schepen: “Op dit ogenblik beschikken we over enkele enthousiaste vrijwilligers die zich wekelijks inzetten voor de minder-mobielen. De taak van onze mensen bestaat vooral uit het vervoer van deze hulpbehoevenden naar hospitalen, artsen of winkels te voorzien. Mits we nog één of twee extra vrijwilligers kunnen aanwerven, zouden we ook het traject naar het dagverblijf kunnen organiseren.”

Negen miljoen

Het project Sint-Jan Baptist kost zo’n negen miljoen euro, waarvan de gemeente Spiere-Helkijn één miljoen betaalt. Het dossier sleepte lang aan, omdat buurtbewoner Jean-Pierre Maes tegen de bouw van het woonzorgcentrum heeft geprotesteerd. Maes liet in 2015 een petitie verspreiden onder buurtbewoners. Hij stapte later onder meer ook naar de Raad van Vergunningsbetwistingen. Eind 2022 werd dan toch gestart met de bouw van het woonzorgcentrum in Helkijn. In oktober 2023 werd de ruwbouw afgewerkt. De opening is gepland in mei 2024.

(Sven Vandekerckhove)