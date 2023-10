Laatste fase voor werken Silt

De laatste fase van de bouw van Silt in Middelkerke is aangebroken. Voor de feestelijke opening is het nog even wachten, maar de bouw- en omgevingswerken naderen hun voltooiing. Om de opening van het gebouw goed voor te bereiden, zijn er enkele testevents in de nieuwe evenementenzaal. Ondertussen buigt de gemeenteraad zich over het gebruiksreglement.

Verschillende aannemers zetten alle zeilen bij om de omgevingswerken te voltooien tegen de jaarwisseling. Afgelopen weken startten de bestratingswerken vanaf de inrit van de nieuwe parkeergarage in de Jean Van Hinsbergstraat. Ze vorderen westwaarts in de richting van de Jules Van den Heuvelstraat.

‘Duinenlandschap’ in volle aanleg

Ondertussen krijgt het nieuwe hellende duinenlandschap rond het gebouw steeds meer vorm en afwerking. De nieuwe tegels liggen er en de werf maakt stilaan plaats voor een opmerkelijk en uniek duinenlandschap. De heraanleg van het Epernayplein staat op de planning in het voorjaar van 2024.

Nog even wachten op de houtconstructie

Aan het rijzende ‘torengedeelte’ zijn de balkons en de raampartijen helemaal klaar. Het is nog even wachten op de houtconstructie. De elementen zijn op dit moment in volle opbouw. “De kooi komt uit Oostenrijk”, weet burgemeester Dedecker te vertellen. Tussen eind november 2023 en eind januari 2024 worden alle elementen ter plekke geassembleerd en krijgt Silt de omarmende houten omkadering.

Testevents

Eén van de belangrijkste functies is de nieuwe evenementenzaal. Die is perfect voor bedrijfsfeesten en andere grote events. Ondertussen is het ontwerp voor het gebruiksreglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december. Geïnteresseerden kunnen trouwens nu al de evenementenzaal boeken. Om alle mogelijkheden goed in te schatten, zijn er enkele testevents in de loop van januari, februari en maart 2024.

Burgemeester Jean-Marie De Decker verklaart dat hij zeker van plan is om eind dit jaar een eerste evenement te organiseren. Hoewel een nieuwjaarsreceptie voor de inwoners hem een uitstekend idee lijkt, wil hij de slaagkans hiervoor op dit moment nog niet bevestigen. “Op 10 januari 2022 werd de eerste schop in de grond gestoken en de aannemer kreeg 644 kalenderdagen om het project te voltooien. Een weliswaar gedeeltelijk officiële opening staat nog steeds gepland voor 23 december 2023”, aldus de burgemeester.

Nieuwe website online

Ben je al benieuwd naar alle topfaciliteiten in Silt? Surf dan eens naar www.silt.be.