Kustbaan De Panne krijgt opwaardering: “Kankerplek wegwerken met indrukwekkend nieuw pand”

Al meer dan vijftien jaar ligt de hoek van de Nieuwpoortlaan met de Sloepenlaan in De Panne er verloederd bij. Ooit waren daar talrijke horecazaken. Er zijn uiteraard nog wel goeie restaurants in die buurt maar op die specifieke hoek krijgen vijf leegstaande panden heel binnenkort een nieuwe bestemming. De plannen zien er indrukwekkend uit. Even verderop plant de gemeente met een private partner nog een bijzonder bouwwerk voor zijn toeristische dienst. Zo krijgt ‘de kustbaan’ in De Panne een boost.

Het jonge architectenkantoor A1AR met vestigingen in Oostende en Gent heeft het ontwerp van Mond’eau uitgetekend. Dat ‘water’ in de naam van het geplande immobiliënproject slaat natuurlijk op de zee die op wandelafstand ligt. Ontwikkelaar OBC uit Oostende zal het volgend voorjaar bouwen. “Het wordt een beeldbepalend gebouw dat zich uitstrekt over een site waar nu vijf leegstaande panden zijn op de hoek van de Nieuwpoort- en Sloepenlaan”, duidt Liesbeth Himpens van Caenen De Panne die de verkoop van de 35 appartementen mag organiseren. “Daarnaast komen er ook twee handelspanden en twee kelderverdiepingen met garages. De ligging bij het strand én het commerciële hart van de kustgemeente zijn enorme pluspunten. Er zullen appartementen zijn met 1, 2 en 3 slaapkamers. De ruime balkons en terrassen met groenzones geven een gevoel van ruimte. Zo wordt een kankerplek in onze gemeente weggewerkt.”

De plannen zien er indrukwekkend uit. Even verderop plant de gemeente met een private partner nog een bijzonder bouwwerk voor zijn toeristische dienst. Zo krijgt ‘de kustbaan’ in De Panne een boost. © GF

Architect Kenneth Sleyter van A1AR vindt Mond’eau een grote uitdaging. “We geven de aanzet voor een toekomstig opengewerkt bouwblok met de nodige aandacht voor licht, ruimte en kwalitatief openbaar domein. Zo richten we groene zones in die ook voor de buurtbewoner en passant toegankelijk zullen zijn. De grandeur van weleer halen we opnieuw naar boven. Ik denk maar aan de ornamenten en de vele kleine details. Zoals architect Dumont er destijds in slaagde om met zijn cottagestijl villa’s harmonisch te integreren in het duinenlandschap, zo willen wij deze vorm van architectuur introduceren in het hedendaagse De Panne. Aan één zijde schuurt het project aan tegen de wandelboulevard die de Nieuwpoortlaan is en aan de andere kant hebben we de woonstraat Sloepenlaan. Het was een uitdaging om deze ruimtelijke oefening te maken maar we zijn opgelucht dat de gemeente ons volgt in het idee om geen massieve blok neer te poten. Met Mond’eau geeft De Panne een sterk architecturaal signaal.”

Volgend voorjaar

De bouw van Mond’eau start volgend voorjaar. Appartementen worden op de markt gebracht vanaf 249.000 euro. Het pand is acht verdiepingen hoog.

Even verderop, op de hoek van de Duinkerkelaan en de Zeelaan is nog een indrukwekkend gebouw gepland. De gemeente bereidt namelijk de realisatie van een toerismekantoor voor met daarboven appartementen waarvoor het met private partner Group Monument aan het onderhandelen is. Het geplande pand zal eruit zien zoals vroeger. De gemeente maakte daarover met Erfgoed Vlaanderen een afspraak. In ruil voor subsidies moet de gemeente dat wel doen tegen eind volgend jaar. Slaagt het daar niet in dan riskeert het een vergoeding van 125 euro per die het moet betalen aan Erfgoed Vlaanderen.

Toeters en bellen

“We sloten in 2019 een minnelijke schikking met Erfgoed Vlaanderen”, schetst burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b). “De vorige eigenaar had namelijk het gebouw gesloopt zonder heropbouw en beging daardoor een bouwovertreding. Door die schikking konden we die fout rechtzetten. Dit voorjaar zullen we het contract met Group Monument finaliseren. Die wordt bouwheer van het volledige project. Met een beetje geluk kunnen we eind dit jaar of begin volgend jaar starten met de bouw. Met Erfgoed Vlaanderen zullen we nog veel gesprekken moeten voeren over het bekomen van de omgevingsvergunning maar die dienst is opgetogen over het project en zal ook met subsidies over de brug komen. De hele hoek wordt terug in originele vorm heropgebouwd met alle toeters en bellen. Op het meerjarenplan hebben we 1,4 miljoen euro voorzien voor dit project. Op het gelijkvloers komt het toerismekantoor en daarboven een tiental appartementen.”

En de burgemeester is tevreden dat de kustbaan een opwaardering krijgt. “De hoek Sloepen- en Nieuwpoortlaan, waar Mond’eau komt, alsook ons publiek-privaat project op de hoek Zee- en Duinkerkelaan zullen beeldbepalend zijn. We hebben de bouwmogelijkheden langs dat tracé verruimd net in functie van kwalitatieve projecten en dat loont. Daardoor vinden goeie ontwikkelaars opnieuw de weg naar De Panne. Dat is in het verleden wel anders geweest. Het sterkt ons in de overtuiging dat onze gemeente in de lift zit. Hoogbouwprojecten zijn een ander paar mouwen waar we goed over moeten nadenken maar accenten tot acht verdiepingen moeten perfect kunnen als ze een meerwaarde bieden voor het straatbeeld en als ze passen in de omgeving.” (GUS)