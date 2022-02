Kruisbestuiving van verschillende functies in Bissegemse Sint-Audomaruskerk

Woensdagmiddag werd het ontwerp voor de nevenbestemming van de Sint-Audomaruskerk in Bissegem voorgesteld. “Het wordt een ontmoetingsplek waar liturgische en stedelijke functies en diensten samenkomen.”

Het is een lange weg geweest in de opmaak van het kerkenplan. “Het vergde tijd om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen”, aldus priester Wim Seynaeve. “Het was van velen een bekommernis om zeker een liturgische ruimte te blijven behouden. De kerk zal blijvend kunnen gebruikt worden waarvoor ze gebouwd werd.”

Het gedeelte van de liturgie blijft waar nu het altaar staat, samen met de zijbeuken naast het altaar. Het zal mogelijk zijn om er 120 mensen te laten zitten. Er komt een nieuwe toegang tot het liturgische gedeelte. De weekkapel, die later aangebouwd werd, wordt afgebroken en er komt een pleintje waar kan worden verzameld.

“De kerk wordt dus het nieuwe centrum voor deze bloeiende en mooie gemeente. Gemeenschap vormen en mensen samen brengen zijn trouwens ook doelstellingen van kerkgebouwen. In tegenstelling tot wat sommigen al beweerden, wordt de kerk niet ontwijd”, verzekert priester Wim.

3,3 miljoen euro

“De nevenbestemming van de Sint-Audomaruskerk past binnen het stadsvernieuwingsproject Konnector waarbinnen we verschillende functies met elkaar verbinden”, vertelt schepen van Stadsvernieuwingsprojecten Wout Maddens. Zo zijn we volop bezig in het Ghellinckpark en trekken we de lijn door over het OC, het centrum, door de kerk en de Driekerkenstraat.”

De schepen wil dit project deze legislatuur nog tot een goed uitgewerkt project laten evolueren. “Het zal een dominosteen zijn tot veel zaken die in Bissegem in beweging komen.”

© Nero Architectuur

“Er werd beslist om voor Bissegem ruim 14 miljoen euro uit te trekken. Dat is het grootste bedrag van alle deelgemeentes in Kortrijk”, aldus schepen van Kerkfabrieken, Financiën en Deeltijds Kunstonderwijs Kelly Detavernier. We investeren daarvan 3,3 miljoen euro in de nevenbestemming van de kerk.”

De Vlaamse Overheid biedt een ondersteuning van 2,147 miljoen euro.

Functies

Thomas Van Campenhout van Nero Architectuur en Stedenbouw en Ruben D’hont van Plano architecten gaven toelichting bij hun ontwerpvoorstellen. Ze benadrukken dat er nu nog aan de voorgestelde ontwerpen zal gesleuteld worden.

“De grootste uitdaging is de bijzondere ruimtelijkheid waarmee we aan de slag gingen. We voelen wel dat er veel verweving tussen de verschillende functies mogelijk is en moesten al die functies verwezenlijken in een relatief beperkte oppervlakte waar iedereen zijn plekje vindt maar waar kruisbestuiving gestimuleerd wordt. Er moest een wisselwerking zijn tussen polyvalentie en flexibiliteit van de ruimte. We focussen niet enkel op het ontwerp maar proberen ook de kerk duurzaam in stand te houden.”

De liturgische functie blijft in het voorste deel van de kerk. Dat krijgt een aparte toegang en wordt afgescheiden door een glazen wand, die kan geopend worden bij grote activiteiten. “We streven ernaar om de centrale ruimte zo open mogelijk te maken.”

De buurtbibliotheek komt op het gelijkvloers. Op de eerste verdieping boven de zijbeuken komt het wijkcentrum en er wordt ook een tweede verdieping gerealiseerd waar de Academie voor Schone Kunsten komt.

Schepen van Deelgemeenten Stephanie Demeyer is bijzonder enthousiast: “De kerk, het OC en de brandweerkazerne vormen het kloppend hart van Bissegem. De herbestemming van de kerk moet een grote meerwaarde bieden voor de verenigingen en een sterke dynamiek op het kerkplein brengen.”

Zomer van 2024

“In Bissegem zitten ook de heraanleg van het kruispunt van De Kreun in de pipeline, met de afbraak van de Kava en van de oude slagerij. Als laatste zal het oude gemeentehuis afgebroken worden, wat voor een groene long van het centrum naar het OC zal zorgen.”

Volgens schepen Wout Maddens zouden de aanbestedingen in het najaar van dit jaar kunnen gebeuren, om dan de werken in het voorjaar van volgend jaar te starten. “Tegen de zomer van 2024 zou alles moeten gerealiseerd zijn.”