Krottencluster maakt plaats voor nieuwbouwproject ‘Majestic’

Op dinsdag 16 mei starten de sloopwerkzaamheden voor een nieuwbouwproject genaamd ‘Majestic’, gelegen op de hoek van de Sebastiaan Vernieuwestraat en de Weststraat in Blankenberge.

“De werken, die in twee fases zullen verlopen, hebben betrekking op vier percelen waar momenteel gebouwen van een bedenkelijke staat staan”, zegt schepen van Stedenbouw Patrick De Klerck (Open VLD). Het betreft de percelen in de Weststraat 63, op de hoek met de Vernieuwestraat waar het voormalige hotel Martinique gevestigd was, en de percelen Weststraat 65, 67 en 69, gebouwen met op het gelijkvloers gewezen handelszaken en daarboven woongelegenheden.

De bestaande bebouwing wordt gesloopt om plaats te maken voor een nieuw appartementsgebouw met een voorgevelbreedte van 40 meter, verdeeld over de Weststraat en Vernieuwestraat. Het zal bestaan uit drie bouwlagen en een mansardedak met een nokhoogte van 15 meter. “Er worden tevens 16 private ruimtes voorzien met individuele fietsbergingen, vanuit het kelderniveau wordt een extra grote lift gerealiseerd naar het gelijkvloers niveau voor de fietsen. De gelijkvloerse verdieping bestaat uit twee inkomruimtes en liftschachten en vier appartementen. Op de eerste en tweede verdieping worden er telkens vier appartementen gerealiseerd, op de dakverdieping vier duplex-appartementen. Er worden zowel voor- als achtergevel terrassen voorzien”, aldus De Klerck.

De gevels worden opgetrokken in een witte handvormgevelsteen, het buitenschrijnwerk zal bestaan uit zwart aluminium en het dak wordt bedekt met roodbruine keramische tegelpannen. Tijdens de eerste fase van de werken, van 16 tot en met 18 mei en van 23 tot en met 25 mei, zal de hinder beperkt zijn tot de voetpaden aan de zijde van de gebouwen. Voetgangers worden omgeleid naar het voetpad aan de overzijde van de straat. Eind mei begint de eigenlijke sloop. Van 30 mei tot en met 1 juni en van 13 juni tot en met 15 juni geldt dan een aangepaste verkeerssituatie.

De Weststraat (tussen de Molenstraat en de Langestraat) en de S. Vernieuwestraat zullen afgesloten zijn voor verkeer. De Langestraat blijft bereikbaar via de Weststraat; de Consciencestraat (tussen de P. Benoitstraat en de Weststraat) en de Vissersstraat veranderen tijdelijk van rijrichting. Omwille van de drukte in het stadscentrum zal je op marktdagen en tijdens het weekend wel de normale routes kunnen volgen.