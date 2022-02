Krijtlijnen van ontwerp site De Mol in Harelbeke zijn uitgetekend: “Met groene buffer tussen gebouwen”

Het stadsbestuur heeft de ontwerpplannen van site De Mol voorgesteld. Er werd gekozen om de nieuwe gebouwen dicht tegen elkaar te zetten, maar elk nog op zichzelf staand met genoeg afstand. Het nieuwe stadion met tribune, kleedkamers en cafetaria wordt in het midden van de site ingepland.

Momenteel omvat de site De Mol een grote parking, een caravanpark, de sporthal De Dageraad, het verouderde Forestiersstadion, de sport- en oefenterreinen van KRC Harelbeke, de Finse looppiste, tennisterreinen en de hondenloopweide.

“Het is voorzien dat alle huidige gebruikers een plaatsje zullen behouden op de nieuwe site”, aldus burgemeester Alain Top (Vooruit). In de nieuwe plannen komt er een feestzaal, die gebruikt zou worden door cultureel centrum Het Spoor, een nieuw voetbalstadion met een tribune, kleedkamers en cafetaria, een plek voor de Jeugddienst en plaats voor activiteiten die nu in Jeugdcentrum TSAS plaatsvinden. Dit project moet tegen 2035 afgewerkt zijn. Het stadsbestuur kon kiezen uit vier scenario’s.

“In het eerste stonden de voetbaltribune, het onthaal, de sporthal en de feestzaal dicht bij elkaar. Op gebied van energiezuinig bouwen was dat goed, maar op die manier werd het moeilijk om het project in fases te laten verlopen”, duidt burgemeester Top. In het derde scenario waren de gebouwen ver uit elkaar gezet. “Te ver, en dat maakt de bouwkost dan weer hoger.”

Groene buffer

Uiteindelijk bleef scenario 2 over. Dat hangt samen met scenario 2bis. “In beide voorstellen staan de gebouwen dicht bij elkaar. Ze vormen zo een cluster, maar staan elk nog op zichzelf met genoeg afstand. Op die manier is het gemakkelijker in fases te werken.” Het nieuwe stadion met tribune, kleedkamers en cafetaria wordt in het midden van de site ingepland. “Zo zijn de kleedkamers en accommodaties vlot bereikbaar vanuit alle kanten van de sportsite.”

Burgemeester Top geeft nog mee dat dit een eerste prille stap is in het grootschalige traject. “In functie van dit scenario werken we nu verder aan het RUP, het Ruimtelijk Uitvoeringsplan, en leggen daarin de regels vast waaraan het project moet voldoen. Na de opmaak van het RUP starten de architecten met de opmaak van het eigenlijke ontwerp.”

De eerste fase is voorzien vanaf 2023-2024. “Het is nu al zeker dat gestart wordt met de aanleg van het nieuwe voetbalveld en de tribune. Daarna volgt de afbraak van het huidige stadion, om plaats te maken voor de nieuwe gebouwen, weg van de Stasegemsesteenweg. Er komt ook een groene buffer tussen.”

