Kostprijs renovatie jeugdsite d’Arke in Wervik wordt geraamd op 2,5 miljoen euro

Door de administratie van Onroerend Erfgoed is eerder het akkoord van minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) bevestigd om de noodzakelijke renovatiewerken van de zijgebouwen op de jeugdsite d’ Arke in de Koestraat in Wervik op te starten. Gemeenteraadslid Bert Verhaeghe (Open VLD-Positief Project-Groen) vroeg of de renovatiewerken zullen aanvangen met voorfinanciering door de stad.

De erfgoedpremie bedraagt 542.853,22 euro. In het meerjarenplan is in 2026 een krediet van 1,6 miljoen euro voorzien. “De minister heeft het dossier erkend als hoogdringend”, zegt Bert, die in de periode voor de bestuurswissel de bevoegde schepen was en de trekker van het aanslepend dossier.

“Dit is uiteraard terecht. Deze vraag om de werken bij hoogdringendheid te mogen opstarten met voorfinanciering door de stad is niet nieuw en werd reeds aangevraagd in een brief van 14 juli 2021. De zijgebouwen op d’Arke zijn dringend aan een grondige en structurele renovatie toe. Dit voor de veiligheid, gezondheid en comfort van de vele spelende kinderen, jongeren en leiders van Chiro en KSA. Er werd met dit dossier dus al een hele weg afgelegd.”

Aanvang voorjaar 2024

“De werken zullen effectief worden opgestart met voorfinanciering door de stad”, aldus burgemeester Youro Casier (Vooruit). “De architect gaat het dossier herwerken en een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. De renovatie gaat volgens de architect ten vroegste in het voorjaar volgend jaar aanvangen. We hebben de nodige financiële middelen voorzien. We schatten de kosten op 2,5 miljoen euro of meer dan dertig procent dan voorzien. In het dossier was er niks voorzien voor de installatie van de technieken. Stromend water, elektriciteit, ventilatie. De raming hiervoor bedraagt ongeveer 500.000 euro. Het budget is ook met 250.000 euro verhoogd door de stijging van de bouwprijzen.”

Naast de zijgebouwen is het zeer de vraag wat er zal gebeuren met de bakstenen muur vooraan. “Heel lang geleden was die muur veel hoger, maar het blijft zoals nu”, zegt de burgemeester. “Het portiek in het midden is afgebroken voor de veiligheid en wordt herbouwd.” (EDB)