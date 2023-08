Kortrijkse Stadsschouwburg loopt vertraging op, stad zoekt nieuwe aannemer

Schouwburg Kortrijk krijgt een grondige renovatie en vernieuwing, maar de verbouwing van deze unieke culturele hotspot zal maximaal zes maanden langer op zich laten wachten.

“Bij de eerste aanbesteding waren de prijzen veel hoger dan de raming en zou het totaal onverantwoord geweest zijn deze te gunnen”, legt schepen van Cultuur Axel Ronse uit. “De procedure om een aannemer te zoeken wordt nu overgedaan. Wie nog niet had ingediend kan dat nu doen en wie had ingediend kan via onderhandeling bijsturen. Het ontwerp blijft hetzelfde.” Tegen eind dit jaar wil Stad Kortrijk graag aanbesteden. “Ik heb er vertrouwen in. De bouwsector was bij de eerste aanbesteding oververhit. Momenteel lijkt het dat veel aannemers met een tekort aan opdrachten kampen wat voor ons een betere context betekent. Nu is het fingers crossed en hopen op goede indieners”, besluit Ronse.

Het ontwerp omvat een nieuwe theaterzaal © WIT Architecten