Kortrijkse huizen 12 procent duurder in 2022, stad is sterkste stijger in West-Vlaanderen

West-Vlaanderen is en blijft de goedkoopste provincie om een huis te kopen. Dat bleek midden januari al uit de vastgoedbarometer van Notaris.be, en wordt nu bevestigd door de data-analyse van het vastgoeddata-platform Realo. Wat de West-Vlaamse centrumsteden betreft, valt Kortrijk op. Hoewel de prijs van een huis er nog steeds een stuk lager ligt dan in pakweg Brugge of Gent, is het in de Zuid-West-Vlaamse stad in 2022 toch 12 procent duurder geworden om een huis te kopen.

De data-analyse van Realo toont dat een huis in West-Vlaanderen op het einde van 2022 gemiddeld 1.543 euro per vierkante meter kostte, bijna 300 euro meer dan het gemiddelde voor heel Vlaanderen (1.829 euro per vierkante meter). Appartementen zijn een ander verhaal. Daar jagen de prijzen in de kustgemeenten het West-Vlaamse gemiddelde omhoog.

De tien kustgemeenten nemen zowat de helft van alle te koop geplaatste appartementen in West-Vlaanderen (47 procent) voor hun rekening. Maar het valt op dat de appartementen aan de kust niet langer duurder worden. Knokke-Heist vormt daarin de uitzondering. Daar steeg de gemiddelde prijs van een appartement het laatste kwartaal van vorig jaar nog altijd met bijna 3 procent. Ter vergelijking: in Oostende werden de appartementen vorig jaar gemiddeld 1 procent duurder.

Sterkste stijger op huizenmarkt

Als we inzoomen op de huizenmarkt in de centrumsteden, dan springt Kortrijk er duidelijk uit. Een huis werd er in 2022 liefst 12 procent duurder. Extra opvallend: ook in het laatste kwartaal, toen elders in Vlaanderen én in West-Vlaanderen de afkoeling van de vastgoedmarkt al was ingezet, stegen de huisprijzen in Kortrijk nog altijd met 6 procent.

Er wordt de laatste jaren fors geïnvesteerd in de stad, bijvoorbeeld met het nieuwe zwembad. Ook hogescholen zoals HoWest of Vives investeren in Kortrijk – Kevin Vandamme, zaakvoerder van vastgoedkantoor M Vastgoed in Kortrijk

“Zelfs met de stijgende rentes en de hoge energiefacturen wordt er gevochten om elk huis”, zegt Kevin Vandamme, zaakvoerder van vastgoedkantoor M Vastgoed in Kortrijk. “Er wordt de laatste jaren fors geïnvesteerd in de stad, bijvoorbeeld met het nieuwe zwembad. Ook hogescholen zoals HoWest of Vives investeren in Kortrijk en maken de stad aantrekkelijk voor jonge mensen. Samen met het Beneluxpark en het AZ creëren ze ook veel werkgelegenheid. De vlotte bereikbaarheid speelt natuurlijk ook een rol, vanuit Kortrijk ben je snel in Gent, Waregem of Ieper.”

Voor een huis van 170 vierkante meter in Kortrijk betaalde je in 2022 net geen 1.600 euro per vierkante meter. Ongeveer evenveel als voor een huis in Oostende, maar nog altijd een pak minder dan in steden als Brugge of Gent.

Overaanbod aan appartementen

De prijzen van appartementen stegen niet mee met de huizen in Kortrijk. Het laatste kwartaal daalde de gemiddelde prijs zelfs met 1,76 procent. Op de West-Vlaamse appartementenmarkt valt de sterke prijsstijging in Roeselare op. Die schoten vorig jaar (vooral dan in het eerste deel van het jaar) omhoog met 12 procent.

Volgens Vandamme is er een overaanbod aan appartementen in Kortrijk: “Vooral de exclusieve appartementen met een vierkantemeterprijs tussen de 4000 à 5000 euro, die zullen langer te koop blijven staan. Bovendien staan er ook veel appartementen te koop die te kampen hebben met de verstrengde energievoorwaarden”.

Ook in het geval van de Kortrijkse appartementen gaat het evenwel vooral om een inhaalbeweging en blijven de prijzen nog altijd onder het niveau van andere centrumsteden.