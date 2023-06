Kortrijk zoekt ontwikkelaar voor groot project op site Sint-Vincentius: “Hier komen gezinswoningen met prachtig zicht”

Het historische hart van Kortrijk ondergaat een ware metamorfose. De stad is eigenaar van de projectgronden die deel uitmaken van de site Sint-Vincentius. Op die plaats wenst de stad een woonproject met gezinsvriendelijke en sociale woningen te laten ontwikkelen dat zich architecturaal inpast in de historische omgeving.

De sloop van het voormalige rusthuis Sint-Vincentius in de Groeningestraat is volop bezig. Na het verdwijnen van de gebouwen en de parking van het OCMW wordt het Begijnhofpark 3.650 m² groter, van circa 8.100 m² naar 11.750 m². Deze ingrepen zorgen niet alleen voor een forse uitbreiding van de groene ruimte, maar ook dat de unieke zichten op het Begijnhof, de artillerietoren, de Groeningeabdij en de O.L.V.-kerk worden hersteld.

Ambities

Om deze historische buurt af te werken, zoekt de stad een ontwikkelaar voor een woonproject op de site Sint-Vincentius. Het gaat om een project met een bruto vloeroppervlakte van maximaal 3.400 m² dat zich architecturaal integreert in de historische omgeving. Het project bestaat uit appartementen of huizen, maar de nadruk moet liggen op gezinsvriendelijke woningen. Minimaal 20% van de oppervlakte moet bestemd zijn voor sociale huurwoningen. De ontwikkelaar wordt verplicht de woningen voor langere tijd te verhuren aan de eengemaakte woonmaatschappij SW+.

“Het project moet de nadruk leggen op gezinsvriendelijke woningen en zich architecturaal inpassen in de historische omgeving. Minstens 20% van de oppervlakte is bestemd voor sociale woningen die worden verhuurd via SW+”, zegt Wout Maddens, schepen van Bouwen, Wonen en Stadsvernieuwing.

Verloop procedure

De stad kiest voor een mededingingsprocedure met onderhandeling. Eerst is er een selectiefase waarbij wordt gezocht naar een geschikt team voor de opdracht. Het team is samengesteld uit een ontwikkelaar en architect. Zij moeten referentieprojecten voorleggen en een visietekst maken. In de tweede fase, de offertefase, ontvangen de 3 tot 5 geselecteerde kandidaten het wedstrijdbestek. Zijn worden gevraagd een ontwerp te maken én een bod te doen op de projectgronden. De opdracht zal worden gegund op basis van de beoordeling van de kwaliteit van de ontwerpen én het bod op de projectgronden. De jury, met afgevaardigden van Stad Kortrijk, houdt rekening met volgende criteria:

de stedenbouwkundige inpassing van het ontwerp in zijn historische en toekomstige context

de architecturale kwaliteit van de gebouwen

de voorstellen die de kandidaat formuleert voor de invulling van het programma

de hoogte van het bod op de projectgrond

Timing

Een kandidatuur indienen kan tot 1 september 2023. In november wordt het wedstrijdbestek overgemaakt aan de geselecteerde kandidaten en volgt er een informatiemoment en plaatsbezoek. De kandidaten hebben tot februari 2024 om ontwerpvoorstellen in te dienen. In mei wordt de opdracht gegund.

Meer info: https://www.kortrijk.be/historischhartkortrijk/Toekomst-Sint-vincentius