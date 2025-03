Kortrijk voert als derde Vlaamse stad Kotlabel in voor kwaliteitsvolle studentenkoten

Kortrijk behoort tot de eerste steden die kiezen voor het invoeren van het Vlaams Kotlabel, een uniform systeem voor de beoordeling van de kwaliteit van studentenhuisvesting. “We zijn vandaag met voorsprong de grootste studentenstad van West-Vlaanderen. Dit vraagt om voldoende kwaliteitsvolle studentenkoten”, aldus schepen van Wonen Wout Maddens.

Het Vlaams Kotlabel werd op 1 januari door Vlaanderen ingevoerd om de kwaliteit van studentenkamers transparant en vergelijkbaar te maken voor zowel studenten als verhuurders. Lokale besturen beslissen zelf of ze het Vlaams Kotlabel invoeren. Kortrijk is de derde stad in Vlaanderen die kiest voor dit kwaliteitslabel.

Het Kotlabel garandeert dat een studentenverblijf voldoet aan drie cruciale voorwaarden: woningkwaliteit, brandveiligheid en een geldige omgevingsvergunning. Concreet betekent dit dat een kot een conformiteitsattest moet hebben, een positief brandveiligheidsattest en dat het aantal kamers vergund is.

Verhuurders die over het Vlaams Kotlabel beschikken, worden opgenomen in het register van Kotlabel Vlaanderen (kotlabel.vlaanderen.be). “Voor verhuurders betekent dit een verhoogde transparantie en zichtbaarheid van hun eigendommen op de markt. Potentiële huurders kunnen gemakkelijk controleren of een bepaald kot een kotlabel heeft en of het voldoet aan de vereiste normen. Zo kan elke kotstudent zorgeloos in Kortrijk wonen”, aldus Hannelore Vanhoenacker, schepen van Woonkwaliteit.

Ontdek het kotaanbod tijdens Kortrijk KOTrijk

Op zaterdag 15 maart, van 10 tot 14 uur openen meer dan 50 studentenhuisvestingen hun deuren. Bezoek zonder afspraak verschillende studentenkamers en ontdek het kwalitatieve aanbod in Kortrijk. Meer informatie en locaties op www.kortrijk.be/kortrijk-kotrijk.