Kortrijk trekt weer meer jonge stedelingen aan: “4 op 10 kopers is jonger dan 30 jaar”

In tegenstelling tot andere Vlaamse centrumsteden trekt Kortrijk opnieuw méér inwoners aan dan er vertrekken. Opvallend daarbij is dat 41,7 procent van de kopers jonger is dan dertig. Opmerkelijk initiatief van vastgoedontwikkelaar Immpact, 10 tot 15 procent van de woonunits worden voorhouden voor -30’ers die voor eind 2023 nog op het project intekenen en er zelf gaan wonen.

Betaalbare vastgoedprijzen in Kortrijk

De duurdere woningmarkt in andere centrumsteden is één van de oorzaken voor de vernieuwde belangstelling voor Kortrijk. Net zoals het toenemend aantal heropgewaardeerde én betaalbare stadswijken. Een schoolvoorbeeld hiervan is de nieuwe wijk Nieuw Overleie: de geplande appartementen zullen er qua prijzen een stuk onder het Vlaams gemiddelde liggen.

“Ook de vele stadsvernieuwingsprojecten van de afgelopen jaren hebben geleid tot een nieuwe stedelijke dynamiek die een aantrekkingskracht heeft op jonge starters” – schepen Wout Maddens

“De betaalbare vastgoedprijzen spelen zeker een rol. Een woonhuis kost in Kortrijk gemiddeld 291.349 euro, terwijl dat in de rest van Vlaanderen 348.064 euro is. Bij appartementen is het verschil er ook, al is het kleiner. Ongeveer 260.000 euro tegenover 267.429 euro in Vlaanderen. Kortrijk mag één van de betaalbaardere centrumsteden genoemd worden”, zegt Wout Maddens, schepen van Bouwen, Wonen en Stadsvernieuwingsprojecten. “Maar ook de vele stadsvernieuwingsprojecten van de afgelopen jaren, denk maar aan de herontwikkeling van de Leieboorden, hebben geleid tot een nieuwe stedelijke dynamiek die een aantrekkingskracht heeft op jonge starters.”

Het is duidelijk dat jonge stedelingen, zowel singles als gezinnen, een vernieuwde belangstelling tonen voor Kortrijk. Dat heeft onder meer te maken met het gericht aanbodbeleid. Met de groeiambities uit het woonplan moeten er minimaal 3.750 extra woningen bijgebouwd worden tegen 2040. Kortrijk wil de lat nu nog iets hoger leggen: minstens 6.500 extra woongelegenheden vergunnen tegen 2040.

Nieuw Overleie

De nieuwe wijk Nieuw Overleie, een nieuwbouwproject van 170 woonunits op de oude Eandis site, wordt niet toevallig ontwikkeld door vastgoedontwikkelaar Immpact. “Jonge mensen willen weer graag in de stad wonen. Onder andere omwille van de bereikbaarheid, hun sociaal leven, cultuur, enzovoort, maar de vastgoedprijzen maken het dikwijls onbetaalbaar voor die doelgroep”, stelt Philippe Janssens, CEO van Immpact.

“Het recept om stadsvlucht tegen te gaan en jongeren aan te trekken, is voor een belangrijk deel dan ook het bouwen van betaalbaar vastgoed van rond de 230.000 euro. Bij Nieuw Overleie kan het vanaf 229.500 euro. Bovendien gaat het om een groene ontwikkeling met een sublieme binnentuin van 1.500 m² in het historisch stadsdeel. Het woonproject is bijna energieneutraal met onder meer geothermie, zonnepanelen en warmtepompen, wat dit project een surplus geeft. Die energiezuinigheid zal zich trouwens in een lagere woonkost vertalen.”

Een sublieme binnentuin van 1.500 m² – de oppervlakte van bijna een half voetbalveld – met overdekte fietsenstalling en een ondergrondse parking, inclusief deelwagens en laadpalen.

Voorbehoud voor -30’ers

Om een rem te zetten op het aantal investeerders dat interessante “vastgoedopportuniteiten” opkoopt, neemt Immpact nu een opmerkelijk initiatief. Zo wil de vastgoedmakelaar enkele woningen voorbehouden of een voorrangspremie aanbieden aan jongeren tot en met 30 jaar die voor eind 2023 nog op het project intekenen en er ook zelf gaan wonen.

“We willen niemand discrimineren, maar soms moet je jonge mensen een duwtje in de rug geven”, zegt Janssens. “Dat is wat we hier gaan doen, zonder het allemaal als een bezetene juridisch te verankeren. Het gaat vooral om het principe. Ik heb zelf van jongs af aan alles moeten opbouwen, met veel vallen en opstaan. Kansen krijgen is voor jongeren cruciaal.”