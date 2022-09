Kortrijk is de ‘kmo-vriendelijkste bouwgemeente’ van Vlaanderen: “We zijn heel trots op deze erkenning”

Bouwunie – de Unie voor de zelfstandige bouwondernemers en kmo’s – verkoos Kortrijk vanavond als de ‘kmo-vriendelijkste bouwgemeente van Vlaanderen’ in 2022. De stad haalt het van 300 andere Vlaamse gemeenten en steden. Diksmuide is tweede, de gemeente Westerlo – de winnaar van vorig jaar -is derde.

“De overheid is een belangrijke opdrachtgever, een derde van de activiteiten in de bouw bestaat uit overheidsopdrachten, maar helaas geldt de regel, hoe groter de opdracht, hoe minder haalbaar voor bouwkmo’s”, vertelt Sanderijn Vanleenhove, persverantwoordelijke Bouwunie. Met enkele ingrepen kunnen overheden hun overheidsopdrachten echter wel toegankelijk maken voor KMO’s, zoals het opdelen in verschillende loten. “Samenwerken met kmo’s loont, ze zijn flexibel, hebben een persoonlijk aanspreekpunt, spelen kort op de bal en zijn lokaal verankerd. Voor overheden speelt dat alleen maar in hun voordeel”, zegt Sanderijn. Met de award hoopt Bouwunie andere steden en gemeenten warm te maken om het voorbeeld van de winnaar te volgen en overheidsopdrachten ook toegankelijker te maken.

Kleine ondernemingen

Burgemeester Ruth Vandenberghe kreeg de award van deze tweede editie uit handen van Bouwunie-gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers tijdens ‘Bouwunie op de Afspraak’ in het Herman Teirlinckgebouw te Brussel. “We zijn heel trots op deze erkenning, want in Kortrijk investeren we veel middelen in de werken die onze stad beter moeten maken. Dat we daarbij ook rekening houden met kleinere en lokale ondernemingen, is het resultaat van uitstekend teamwerk”, vertelt Ruth.

Op basis van cijfers van Tender Expert maakte Bouwunie een longlist van kandidaten. Zo keek het naar het aantal ‘kleinere’ overheidsopdrachten tot 500.000 euro en ging het na in welke mate overheden grotere opdrachten opsplitsen. Ook de verhouding met het aantal inwoners speelde een rol om grote en kleine gemeenten, centrum- en andere steden op dezelfde manier met elkaar te vergelijken. “De aannemers kregen het laatste woord. Zij kozen op basis van een aantal criteria de uiteindelijke winnaar”, gaat Sanderijn verder. “Aan de ene kant heb je de objectieve meetcijfers van Tender Expert en de vergelijking met het aantal inwoners, en aan de andere kant heb je dan eerder het subjectieve luik, de ervaring van de aannemers met de stad of gemeente.”