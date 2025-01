Kopzorgen voor freinetschool Poer nadat omgevingsvergunning is vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen: “Juridische soap met twee buren gaat verder”

Poer, de ervaringsgerichte freinetschool in de Zeger van Heulestraat 47 in Heule zit met de handen in het haar. De omgevingsvergunning van freinetschool Poer is vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Herexamen dus voor de provincie West-Vlaanderen. Deze krijgt drie maanden tijd om de vergunning beter te motiveren.

Door bezwaarschriften van 2 buren vernietigde De Raad van Vergunningsbetwistingen op 19 december 2024 de voorwaardelijke omgevingsvergunning. Het probleem is de functiewijziging van een woning naar een school. Andere bezwaren betreffende geluidshinder en mobiliteitsproblemen zijn verworpen. De volledige procedure is voor Poer een financiële aderlating. “Dit geld is voor schoolactiviteiten en zijn feitelijk voor de leerlingen bestemd”, zegt Maarten Devos, voorzitter van het schoolbestuur. “

De toekomst van de school loopt absoluut geen gevaar. De schoolwerking in Poer gaat gewoon verder. De school zit voorlopig in een positie van rechtsonzekerheid. “Op dit moment is de rechtsgang nog lopende. Er komt ‘nogmaals’ een vervolg. We zitten verstrikt in een ‘onnodige’ procedure mallemolen. De aanvraag werd voor een omgevingsvergunning met functiewijziging van het pand ingediend in april 2023. Het stadsbestuur gaf al in juni 2023 de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor de functiewijziging van een woonhuis naar de nieuwe ervaringsgerichte school. Maar sindsdien proberen twee omwonenden deze beslissing ongedaan te maken. Ze kregen hierbij de steun van de provinciale omgevingsambtenaar. De deputatie oordeelde eerst dat het beroep ongegrond was en bevestigde erna de voorwaardelijke omgevingsvergunning maar de Raad voor Vergunningsbetwistingen besliste daar anders over en vernietigde op zich deze vergunning. Reden: ‘de functiewijziging is niet voldoende onderbouwd’“, verduidelijkt Maarten.

Drie maanden

“Nu is met het arrest de nietigverklaring van de toegekende omgevingsvergunning een feit. De provincie West-Vlaanderen krijgt drie maanden tijd om deze omgevingsvergunning beter te motiveren maar dat gaan we niet zomaar afwachten. Voor de zekerheid gaan we proactief te werk en dienen zelf een nieuwe vergunningsaanvraag in op basis van de nieuwe bouwcode die sinds 2025 van kracht is in de stad Kortrijk. Daarin is de regelgeving over functiewijzigingen van een gebouw duidelijker”, vertelt Maarten.

Schepen Hannelore Vanhoenacker (TBSK), schepen van ruimtelijke ordening is de school ‘Poer’ genegen. “Een school hoort thuis in de kern van het dorp. We gaan er alles aan doen om de school goed te begeleiden zodat ze er kunnen blijven. Jammer dat er door enkele dwarsliggers geen verdraagzaam kader is”, vertelt Schepen Vanhoenacker. “We overleggen met de school hoe we het best aanpakken.” Met de nieuwe bouwcode is wijziging van een woonfunctie naar een gemeenschapsfunctie alvast gemakkelijker.”

De indieners van het bezwaarschrift, die anoniem wensen te blijven, willen constructief meewerken, willen een einde stellen aan het probleem en stellen zich verzoenend op”, klinkt het. De escalatie van deze haat-liefde soap ligt volgens hen bij het gebrek aan overleg met de buren, de school en betrokken actoren in deze problematiek. Waarom dan bezwaar indienen? “We hebben onze verantwoordelijkheid op ons genomen in naam van de buren”, aldus de indieners. Dit alles komt verrassend over bij de school, zelf bij de buren!

De school zit ermee verveeld en betreurt de gang van zaken. “We willen als school met alle buren overeenkomen en iedereen betrekken in het Poer gebeuren. Poer organiseert tal van activiteiten voor ouders, buren en sympathisanten. Kortom, iedereen is er welkom Mensen spreken mensen!”, besluit de voorzitter van het schoolbestuur.