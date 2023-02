Knokke-Heist krijgt eerst synbassadors

In Knokke werden vrijdag de eerste “synbassadors” van de regio voorgesteld aan burgemeester Piet De Groote. Deze professionele syndici willen waardige ambassadeurs zijn van hun klanten mede-eigenaars enerzijds en van het beleid en bestuur anderzijds. Door deze nieuwe titel aan te nemen willen ze uitdrukking geven aan hun ambitie om het beroep op te waarderen.

Onderzoek heeft recent aangetoond dat het beroep van syndicus tal van problemen en uitdagingen heeft. Zo is het beroep quasi onbekend bij de publieke opinie, er zijn nauwelijks opleidingen voor en er is zo goed als geen instroom op de arbeidsmarkt. Meer nog: ook de eigenaars van appartementen weten amper wat een syndicus doet én algemene vergaderingen of schadedossiers geven niet zelden aanleiding tot verbale agressie tegen de gebouwbeheerder.

Ook de overheid negeert de rol en het potentieel van de syndicus totaal. Bijvoorbeeld voor het EPC of asbestattest, voor de energietransitie of het laden van elektrische voertuigen stellen beleid en bestuur de appartementsgebouwen voor een voldongen feit en die schuiven de opdracht door naar hun syndicus, van wie ze verwachten dat die dat allemaal doet in het kader van de bestaande opdracht. We weten met zekerheid dat bestuurders voor klimaatdoelstellingen, afvalbeleid of buurtwerking nauwelijks aandacht hebben voor 1 op 3 woningen in Vlaanderen, of dat ze de eigenaars van de appartementen niet kunnen bereiken of mobiliseren.

Voorstel van APPARTEMENT.tv

Werner Couck – oprichter van het mediaplatform APPARTEMENT.tv – nodigt nu zo’n 500 topsyndici in Vlaanderen uit om meer erkenning af te dwingen en zich hoger te profileren als een zogenaamde “synbassador”. “De “synbassador” staat bij synoniem voor de syndicus die wij meenemen naar alleoverheden en bestuurders om hun rol op te waarderen tot ambassadeur van het beleid, zodat regelgeving en attesten hen niet meer “overkomen” maar zodat ze er mogelijk een actieve rol in spelen en daarvoor eventueel zelfs gehonoreerd worden”, aldus Werner Couck.

“Het staat ook voor de syndicus die we aanmoedigen om ook naar de VME en haar betrokkenen op te treden als een ambassadeur van goed beheer, met een visie en een haalbaar actieplan en een concreet budget, om de waarde van het vastgoed op peil te houden met de nodige renovaties en met energietransitie in het bijzonder. Het staat tenslotte voor de syndicus die we vragen om zijn/haar kwaliteit te waarborgen met een goed gestructureerde werking en een professioneel team en een syndicus die zich laat bijstaan door betrouwbare expertpartners voor projecten die de dagelijkse werking te buiten gaan.”

“Door een extra kwaliteitsgarantie te bieden en samenwerking aan de overheid voor te stellen kunnen “synbassadors” tal van voordelen ineens boeken. Voor attesten en keuringen krijgen ze een rol in het proces en daar kan ook een vergoeding tegenover staan. Door de erkenning van hun maatschappelijke en technische functie, zullen ze ook meer vertrouwen wekken bij talenten op de arbeidsmarkt. Maar ook de mede-eigenaars zullen de syndicus met andere ogen gaan bekijken, zoals overigens ook het geval is met een ander beroep in de sector, namelijk dat van notaris.”

Knokke-Heist koploper

“2023 is daarvoor perfect geschikt want volgend jaar (in 2024) krijgen we de moeder van alle verkiezingen voor alle bestuursniveaus. Het is zaak om nu in het verkiezingsprogramma van de politieke partijen te geraken.”

De eerste kantoren op de lijst zijn: Vastgoedkantoor Dirk Willemyns, Axius syndic, Imperimmo, Immo Lock, Syncura Knokke, Agimobel, Agence Van den Abeele, Immo De Nil, Ando Consult, Ingelbrecht, Agence Gobert, Dewulf vastgoedbeheer, Immo Holiday, Immo Cauwe, Trigon, Agence Pallen, ADW immo (Abimo-Dewispelaere).