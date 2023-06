Knokke-Heist heeft 6.000 jonge mensen nodig en zet in op betaalbaar wonen. Hoeveel tel je dan precies neer?

Knokke-Heist blijft de komende jaren inzetten op betaalbaar wonen om zo jonge gezinnen in de kustgemeente te houden. Dat heeft burgemeester Piet De Groote (GBL) nogmaals herhaald tijdens een infomoment over toekomstige bouwprojecten. Bouwpromotoren moeten alvast in bepaalde zones een ‘betaalbaar deel wonen’ aanbieden. Maar hoe gaat dat in zijn werk? En wat is dan de kostprijs van zo’n betaalbare stek in Knokke-Heist?

Er staan de komende jaren heel wat nieuwbouwprojecten op stapel in Knokke-Heist en daarover geeft de gemeente extra toelichting aan de inwoners tijdens geplande informatiemomenten. En de eerste lokte heel wat volk. In Knokke-Heist beseffen ze dat het nodig is om jonge gezinnen te blijven behouden. De cijfers uit het woonbeleidsplan, opgemaakt eind 2020, tonen duidelijk aan dat Knokke-Heist kampt met een aantal problemen met betrekking tot huisvesting. Er is de ernstige vergrijzing, het wegtrekken van de jonge, werkende bevolking en de zeer dure koop- én huurmarkt.

Dat laatste heeft natuurlijk een sterke invloed op de keuze van jonge gezinnen, die al te vaak geen andere keuze zien dan elders een woning te zoeken. “Deze problematiek brengt de leefbaarheid van de gemeente op lange termijn ernstig in gevaar. Het gemeentebestuur is zich bewust van dit gevaar”, klonk het eerder.

Nood aan 6.000 jonge mensen

Om tot een gezonde bevolkingspiramide en een positieve natuurlijke aangroei te komen, heeft Knokke-Heist nood aan 6.000 jonge mensen. Dus zetten ze de komende jaren extra in op betaalbaar wonen, want de kustgemeente heeft daarvoor zo’n 1.500 nieuwe woningen nodig. Dat laatste krijgt nu concrete vorm. Zo is de kustgemeente tot een convenant gekomen, dat ze nu verplicht voorleggen aan bouwpromotoren. Als er een realisatie komt van een project in bepaalde projectzones waar mag gebouwd worden, is het de bedoeling dat minstens 40 procent daarvan bedoeld is voor betaalbaar wonen. Die regel zal van toepassing zijn bij projecten in Knokke, Westkapelle en Heist, maar niet in het Zoute.

Dat alles wordt, samen met andere toekomstige bouwplannen, toegelicht tijdens diverse infomomenten. “We geven op een duidelijke en transparante manier uitleg aan de aanwezigen”, zegt Piet De Groote. “We hebben de indruk dat mensen tevreden zijn, nu ze uitleg krijgen en een duidelijker beeld krijgen waar het gemeentebestuur naartoe wil.”

Blijft de vraag: wat verstaan ze in Knokke-Heist onder een betaalbare woning? “Een betaalbare woning is een woning die geschikt is voor diverse huishoudentypes en vooral voor de doelgroep met een modaal inkomen, zoals jonge gezinnen met één of meer kinderen, die een budget hebben dat boven het sociale huisvestingssegment ligt en die een interessante prijs-kwaliteit verhouding heeft, waarbij de prijs zoveel mogelijk beperkt wordt zonder de kwaliteit te hypothekeren”, staat in de overeenkomst.

Kostprijzen

Kijken we naar een appartement mét terras, zijn er zelfs concrete richtprijzen: 250.000 euro voor een appartement met 1 slaapkamer, 330.000 met 2 slaapkamers en 390.000 met 3 slaapkamers. Alle kosten inbegrepen.

Om te vermijden dat potentiële investeerders zich op die markt storten, is er een reeks voorwaarden ingebouwd. Zo geeft Knokke-Heist onder andere voorrang aan kandidaat-kopers die een band met de gemeente kunnen aantonen, bij appartementen met meerdere slaapkamers krijgen jonge gezinnen voorrang. En in de verkoopovereenkomst en navolgend in de notariële koopakte staat vermeld dat gedurende de eerste twintig jaar na de datum van voorlopige oplevering de woning als hoofdverblijfplaats moet behouden worden. De woning mag in die periode ook niet verkocht worden aan een hogere prijs. (MM)