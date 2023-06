Knokke-Heist doet oproep aan bouwfirma’s om werven proper en veilig achter te laten: “Medewerkers gaan op pad”

Naar aanleiding van de bouwstop die vanaf zaterdag 1 juli ingaat in Knokke-Heist, richt het gemeentebestuur een ultieme oproep aan alle bouwfirma’s om hun werven proper op te kuisen en veilig achter te laten.

In Knokke-Heist moeten conform de politieverordening alle werven afgesloten zijn door een houten constructie van minstens 2 meter hoog, stijlvol afwerkt met witgeschilderde verticale planken. De aannemer is verplicht om er een werfbord aan te bevestigen met onder andere vermelding van ontwerper en aannemers, een permanent bereikbaar telefoonnummer en contactgegevens van de hoofdaannemer en de veiligheidscoördinator. Per onderneming mag het bord niet meer dan 1 m² bedragen. Publiciteit aan een stelling is beperkt tot maximum 4m² en moet steeds schriftelijk aangevraagd worden aan het college van burgemeester en schepenen. Ook publicitaire vlaggen op een bouwwerf zijn vergunningsplichtig. Alle andere publicitaire informatiedragers op schuthekkens, werfafsluitingen en noodtrottoir zijn verboden.

Aanmaning

Het gemeentebestuur maant nog eens expliciet alle aannemers, projectontwikkelaars en zaakvoerders van immo-agentschappen aan om verrommeling in het straatbeeld tegen te gaan door onreglementaire afsluitingen, schreeuwerige publiciteit en uitgerafelde vlaggen te weren. Omdat een goed voorbeeld altijd inspirerend werkt, verwijzen ze graag naar de bouwwerf op de hoek van de Knokkestraat met het Maurice Lippensplein die perfect beantwoordt aan alle voorwaarden zoals vermeld in de gemeentelijke vergunning.

Sanctie bij inbreuk

Medewerkers van de dienst Preventie en de handhavingsambtenaar van de dienst Stedenbouw gaan in de eerstkomende weken alvast op pad om de verantwoordelijken van bouwwerven op hun verplichtingen te wijzen. Inbreuken op de algemene politieverordening kunnen daarbij beboet worden met een gemeentelijke administratieve sanctie van maximaal 350 euro. (MM)