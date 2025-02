Knokke-Heist blijft bij duurste gemeenten van het land: “We blijven werk maken van betaalbaar wonen”

Knokke-Heist blijft één van de duurste gemeenten van het land. Afgelopen jaar zijn de prijzen van de huizen opnieuw de hoogte ingegaan. Dat blijkt uit cijfers van Notaris.be. En dat terwijl betaalbaar wonen in de kustgemeente al jarenlang een belangrijk aandachtspunt is. Al wil het gemeentebestuur er de komende legislatuur extra hard op inzetten. “We hebben die jonge gezinnen en werkende mensen broodnodig”, zegt burgemeester Cathy Coudyser (Inzicht), die de plannen uitlegt.

Het is wellicht met voorsprong dé grootste uitdaging voor de komende zes jaar. “Hoe houden we jonge gezinnen in Knokke-Heist? Of hoe zorgen we ervoor dat ze terug hier komen wonen? De komende zes jaar gaan we daar echt mee aan de slag. Want we hebben die jonge gezinnen en werkende mensen broodnodig. Om tot een gezonde bevolkingspiramide te komen, heeft Knokke-Heist nood aan 6.000 jonge mensen”, zegt burgemeester Cathy Coudyser (Inzicht).

Dus ligt er heel wat werk op de plank. Want uit de meest recente cijfers van Notaris.be blijkt dat wonen in Knokke-Heist vorig jaar opnieuw een pak duurder is geworden. De gemiddelde woningprijs lag in 2024 op 895.429 euro. Dat is 8,40 procent méér dan een jaar voordien. Voor een appartement betaal je gemiddeld 667.939 euro, een stijging met 4,11 procent. Al is de kustgemeente niet langer de duurste van het land: die ‘eer’ is nu weggelegd voor Sint-Martens-Latem. Wil je ontdekken hoe het zit in jouw gemeente? Dat kan je hier nalezen.

Blijft de vraag: hoe gaan ze in Knokke-Heist zorgen dat jonge gezinnen en eigen inwoners in de kustgemeente kunnen blijven wonen? In het opgemaakte beleidsplan voor de komende zes jaar is het alvast een belangrijk thema. “Ere wie ere toekomt: in de vorige legislatuur zijn ze daar al flink mee aan de slag gegaan”, zegt Coudyser. “Er liggen dus ideeën en denkpistes op tafel. Nu is het tijd om ze effectief uit te voeren en te beginnen bouwen. We moeten focussen op jonge gezinnen die hier wonen, werken én leven. Werkgelegenheid is er genoeg. Alleen zien we nu al te vaak dat mensen wegtrekken uit Knokke-Heist om in omliggende steden of gemeenten te wonen en uiteindelijk ook daar aan de slag gaan en hun leven verder uit te bouwen.”

Toewijsreglement

Een toverformule is er volgens Coudyser niet. Al zal er de komende legislatuur wél al heel wat in gang gezet worden. “We werken met een toewijsreglement als er projecten rond betaalbaar wonen op de markt komen. Dat betekent dat we voorrang geven aan inwoners die een band met Knokke-Heist hebben. Denk aan jonge mensen die nu nog thuis wonen of mensen die werken in onze gemeente of mensen die hier lang woonden en willen terugkeren. De criteria zijn uitgewerkt in een reglement. Eén van de voorwaarden is wel dat ze geen andere eigendommen bezitten en een beperkt inkomen hebben.”

“Bij een vervroegde verkoop gaat de woning terug naar dezelfde doelgroep: werkende mensen onder de 40 jaar. Wie binnen de twintig jaar zijn of haar woning verkoopt, zal dat ook enkel kunnen doen aan de aankoopprijs plus indexering. Zo vermijden we dat mensen er maar kort wonen, maar nadien wel grote winst maken.”

Betaalbaar Verhuurkantoor

“We zetten ook verder in op het Betaalbaar Verhuurkantoor (BVK)”, aldus Coudyser. “Dat mikt op verhuren aan mensen die qua inkomen niet in aanmerking komen voor een sociale woning, maar die te weinig verdienen om op de private markt een goede woning te huren. Het BVK biedt een lagere huurprijs dan de marktprijs en werkt grotendeels volgens de werkingsprincipes van een sociaal verhuurkantoor. In Heulebrug starten we samen met WVI nog dit jaar met de bouw van al zeker 24 woningen bij die op die manier tegen 2027 zullen verhuurd worden.”

“En dat is pas een begin. De komende legislatuur willen we minstens 100 extra woningen bouwen voor betaalbaar wonen”, zegt Coudyser. “We werken ook samen met de private sector. Als er in bepaalde projectzones door een projectontwikkelaar woningen gebouwd worden, is het de bedoeling dat minstens 40 procent daarvan bedoeld is voor betaalbaar wonen en dus onder de marktprijs zit.”

“Tot slot blijven we kijken naar onbenutte gemeentelijke gronden en zoeken we naar formules van erfpacht en andere instrumenten. We werken volop aan een project van coöperatief wonen waarbij de eigenaar aandelen in het project koopt. Het Vlaams regeerakkoord biedt mogelijkheden en we volgen die evoluties nauw op.” (MM)