KIOSK Kortrijk in nieuw kleedje

Specialist in natuursteen Beltrami en Brachot Surfaces, sinds 1 oktober verenigd onder de naam Brachot, zijn nu te zien in KIOSK Kortrijk. De West-Vlaamse llustrator Xavier Truant vertaalde het productieproces en verschillende toepassingsgebieden van natuursteen in een aantal treffende illustraties.

Beltrami is een vertrouwde naam in de Kortrijkse regio. Dé referentie voor tegels in natuursteen en samengestelde materialen uit Harelbeke luistert sedert 1 oktober naar de naam Brachot Harelbeke. Ook de site in Brugge, met als specialisatie bestrating, en Brachot Surfaces in Deinze zijn sedert vorige maand allen verenigd onder de naam Brachot. Om deze naamswijziging nog meer bekend te maken bij het grote publiek, presenteert Brachot deze maand in de KIOSK van Designregio Kortrijk, in samenwerking met illustrator Xavier Truant.

Wereldtop

Hij vertaalde het productieproces en verschillende toepassingsgebieden van natuursteen in een aantal treffende illustraties die de boodschap van het bedrijf alleen maar versterken. Wist-je-datje: één van de illustraties visualiseren de Harelbeekse Leieboorden met natuursteen van Brachot Harelbeke.

© Design Regio Kortrijk

Als specialist in natuursteen en samengestelde materialen met meer dan 120 jaar ervaring ontgint, produceert en distribueert Brachot bekledings- en landschapsmaterialen in natuursteen en samengestelde materialen. Met 20 eigen groeves, 7 productie-eenheden en 15 distributiecentra verspreid over Europa en Afrika heeft Brachot het hele productieproces in handen en spelen ze mee aan de wereldtop.