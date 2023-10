Keukenbouwer Kaliber opent derde vestiging in Izegem in handelspand tegenover het Frunpark

De Krekelmotestraat is een zaak rijker, nu Kaliber er neerstrijkt. Het bedrijf, met vestigingen in Knokke-Heist en Brugge, ontwerpt keukens op maat.

Het handelspand tegenover de op- en afrit van het Frunpark in de Krekelmotestraat krijgt een invulling. Alerte passanten zullen al opgemerkt hebben dat er inrichtingswerken aan de gang waren. Ook in het stickerboekje, met daarin 100 Izegemse handelaars, is Kaliber al vertegenwoordigd. “We zijn wel nog niet open, maar doen niettemin mee aan deze leuke actie”, zegt Lieselot Vanmullem (42). Samen met haar vader Michel en broer Lode runt ze de zaak. “Onze pa zit eigenlijk al 42 jaar in de business. Hij heeft altijd het Duitse keukenmerk SieMatic verdeeld. In Knokke-Heist, op de grens van Westkapelle en Heist, hebben we de hoofdvestiging. In Brugge langs de Torhoutse Steenweg een tweede vestiging, en nu ook een derde in Izegem.”

Krachtige naam

Er werken bij Kaliber nu al zes mensen. Interieurarchitecten Jacques Deconinck en Sabien Vanhoutteghem zullen de gezichten worden in Izegem, Jolien De Roo staat in voor de planning. “Bij ons staat de keuken centraal in alles wat we doen. We werken ook volledige woonconcepten uit, maar starten eigenlijk altijd bij de keuken. SieMatic is een hoogstand, kwalitatief merk, iets wat onze krachtige naam Kaliber ook wil uitstralen. Binnen het aanbod van SieMatic kunnen we verschillende stijlen aanbieden. De keuze van de materialen bepaalt uiteindelijk het budget. Wij houden van een persoonlijke aanpak, luisteren naar wat de klant wenst, en maken een vrijblijvende offerte. Het is die service waarmee we ons ook onderscheiden bij de opvolging van onze projecten.”

Momenteel is men in de Krekelmotestraat 71 druk in de weer om de nieuwe vestiging tiptop in orde te krijgen. “Er komen zeven keukens te staan, voldoende om inspiratie op te doen voor je droomkeuken. We waren al langer op zoek naar een vestiging in de regio, tot we op dit pand in Izegem botsten. Met een ideale ligging, vlot bereikbaar, en parking achter het pand.”

Half december open

Lieselot Vanmullem kent de regio: ze werkte een tijdje in Tielt. “We blijven een familiezaak waarbij onze klanten absoluut geen nummer zijn. We werken ook met twee plaatsingsploegen, die alles tot in de puntjes afwerken. Hoogwaardige afwerking, daar staan wij voor. Voor huishoudapparaten werken we met bekende merken als Bora, Miele, Siemens, Atag, maar hoofdzakelijk met V-ZUG, wat staat voor Zwitserse perfectie en uitstekende naverkoopservice.”

Kaliber wil tegen half december operationeel zijn in Izegem. “Maar we houden een officiële opening in het eerste weekend van februari. Dan zullen we al op kruissnelheid zijn en sluiten we mooi aan op Batibouw.”