Kerktoren Snaaskerke in de steigers

De komende tijd wordt hard gewerkt aan de toren van de Sint-Corneliuskerk in deelgemeente Snaaskerke. Het gaat om dringende instandhoudingswerken. “Zo kampt de toren onder andere met waterinsijpeling”, geeft schepen van Onroerend Erfgoed Wim Aernoudt (N-VA) mee. “Omdat het gebouw dienst doet voor erediensten en het bouwkundig erfgoed is, krijgen we voor deze werken subsidies.”

De totale kosten worden geraamd op 254.000 euro. Maar daarin zit niet alleen de aanpak van de toren zelf. Op een later moment krijgt de torenspits en de sacristie – zeg maar de ruimte waar gewaden en religieuze gebruiksvoorwerpen worden ondergebracht – ook een opsmukbeurt.

Ommuurd kerkhof

De neogotische kerk dateert van 1911 en is een ontwerp van architect Thierry Nolf uit Torhout. Het gebouw kwam er ter vervanging van een kleine hallenkerk met nog deels romaanse toren, classicistisch portaal en gotische beuken, waarvan de oriëntering werd overgenomen. Kenmerkend is ook het ommuurd kerkhof met grafstenen en -kruisen uit eind negentiende en begin twintigste eeuw. Tijdens de werken kunnen vieringen in en bezoeken aan de kerk gewoon plaatsvinden. Liefhebbers van een streepje geschiedenis kunnen in het pand bijvoorbeeld vier grafstenen aantreffen van pastoors, overleden eind de zestiende eeuw. De preek- en biechtstoel dateren uit de tweede helft van de achttiende eeuw, de communiebank is nog eens een eeuw ouder. (TVA)