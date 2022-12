Kathy Vandenborre managet zorg en diensten in Pur Sang: “Aan Waregem heb ik mooie herinneringen”

Met Pur Sang heeft het centrum van Waregem er 93 assistentiewoningen bij gekregen. De residentie is een realisatie van Senior Homes uit Deinze. Kathy Vandenborre, die deel uitmaakt van het management van de projectontwikkelaar, is afkomstig van Deerlijk en ging naar school in Waregem. “Het voelt hier aan als thuiskomen”, zegt ze.

Senior Homes is een Oost-Vlaams bedrijf, in handen van Wilfried Martens (61), zijn zoon Dimitri (32) en zijn vrouw Kathy Vandenborre (50). Zij maakt sinds de start in 2008 deel uit van het management. Ze is in hoofdzaak operationeel bestuurder voor de zorg en dienstverlening in de residenties en geeft leiding aan ruim veertig woonassistenten. Pur Sang, gelegen tussen de Molenstraat en de Westerlaan, is het twaalfde project van het bedrijf.

Er kan hier nog behoorlijk wat volk bij, zo te zien. Maakt dat jullie ongerust?

“Nee hoor. Het is heel klassiek dat er bij de opening van een residentie nog maar een deel van de assistentiewoningen in gebruik is genomen. Op vandaag is zestig procent verkocht en zijn er al 45 bewoners, en daarmee zijn we tevreden. Je moet toch altijd twee jaar rekenen vooraleer een site met assistentiewoningen goed bezet is.”

Er is een verwarmd buitenzwembad, een fitnessruimte, jacuzzi, sauna, en noem maar op. Zijn deze woningen voor ieders portemonnee?

“Hier iets kopen of huren is een haalbare kaart voor veel mensen. Wie zijn leven lang gewerkt heeft, een eigen huis heeft en een pensioen van 1.800 euro, die kan zich hier zonder problemen een eigendom aanschaffen of iets huren. De startprijs voor een klassieke woning, op een oppervlakte van zestig vierkante meter, plus een buitenterras, bedraagt minimaal 279.000 euro. Wie meer luxe wil, kan een duurdere assistentiewoning kopen, tot 600.000 euro voor de grootste. Dan spreken we al over 120 vierkante meter bebouwde oppervlakte plus buitenterras.”

“Ik kijk met veel warmte terug op de afspraakjes in Het Pand”

“Niet onbelangrijk is dat de appartementen energiezuinig zijn. De assistentiewoningen en de gemeenschappelijke delen zijn afgewerkt met duurzame materialen en zuinige technieken. Wat extra aangenaam is aan Pur Sang en aan onze andere residenties, is dat we een ruim assistentiepakket aanbieden, gaande van onze woonassistent die zes dagen op zeven aanwezig is, over een boodschappendienst, een apothekerservice en animatie, tot een klusjesdienst.”

Behalve in Waregem hebben jullie in de regio ook realisaties in Zwevegem en Vichte. Zijn er nog plannen in de streek?

“Voorlopig niet. We hebben nu twaalf residenties in West- en Oost-Vlaanderen, en zijn nu onze focus aan het verleggen naar de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar we de mogelijkheden aan het onderzoeken zijn. In elk geval zal, zoals altijd, een goede centrale ligging essentieel zijn.”

Kom je uit een ondernemersfamilie?

“Mijn ouders waren allebei boekhouder. Mijn moeder was wel vrij ondernemend van aard. Op zeker ogenblik stond ze op het punt om een eigen zaak te beginnen, maar dat is er dan toch niet van gekomen. Een voltijdse job combineren met de opvoeding van zes kinderen, zal daarin ongetwijfeld een rol gespeeld hebben.”

Was het voor jou snel duidelijk dat je in het bedrijfsleven zou stappen?

“Ik wilde eerst iets doen met talen. Ik was op jongere leeftijd een gepassioneerd liefhebber van de Franse taal en literatuur, en ben daarom eerst Romaanse talen gaan studeren. Al ben ik daarmee wel na een jaar gestopt. Ik vermoed dat ik het iets te plezant vond aan de universiteit. (glimlacht) Daarna heb ik regentaat economie, geschiedenis en Frans gevolgd. Al wist ik al snel dat ik niet in het onderwijs zou terechtkomen, maar dat een carrière in het bedrijfsleven beter zou passen bij mij. Voor ik in 2008 in Senior Homes gestapt ben, had ik al wat verantwoordelijke functies tot op directieniveau uitgeoefend in andere ondernemingen.”

In een mail vooraf liet je weten dat de residentie hier in Waregem een beetje aanvoelt als thuiskomen. Leg eens uit?

“Ik woon nu al een aantal jaren in Deinze met mijn man, maar ik ben geboren en getogen in Deerlijk en heb heel mooie herinneringen aan Waregem. Ik ging hier naar school in Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, en ik kijk met veel warmte terug op de fietstochten naar school en op de afspraakjes met vrienden en vriendinnen in Het Pand.”

Wat heb je nu nog met deze stad?

“Mijn man en ik komen hier wel graag iets eten. We zijn al in veel eethuizen geweest, maar voor mij is restaurant Hobo’s toch de nummer één. Ik hou van de Japanse keuken, en zeker die mix van Japans en Belgisch bevalt me enorm bij Hobo’s. De puurheid van de smaken, de versheid van de producten, dat weet ik daar allemaal heel erg te waarderen.”