Kantine in Helkijn krijgt flinke opknapbeurt: “We willen klaar zijn voor het nieuwe seizoen”

Tijdens het tussenseizoen krijgt de kantine in Helkijn een opknapbeurt. Verantwoordelijke Conny Seynaeve, tevens schepen van sport, steekt samen met drie vrijwilligers zelf de handen uit de mouwen. Het doel is om het begin van volgende maand alles af te krijgen, zodat het nieuwe voetbalseizoen een frisse heropstart kent.

De kantine te Helkijn is niet alleen de uitvalsbasis voor het eerste elftal van Jong Helkijn, ze dient ook als vast lokaal voor de drie maal twintig, en wordt geregeld gebruikt voor privégelegenheden. Ondanks de gezellige sfeer was renovatie broodnodig aldus Conny Seynaeve: “We vonden dit met het schepencollege een mooi moment om de kantine in een nieuw jasje te zetten.” Terwijl de enthousiaste schepen de oude gordijnen verwijdert geeft ze een overzicht van wat allemaal op de planning staat: “We voorzien schilderwerken, een deel van het meubilair zal opnieuw ingericht worden, en komen nieuwe gordijnen en ramen.” Vanzelfsprekend zou het inhuren van professionals een kostplaatje met zich meedragen, daarom is Conny haar vrijwilligers dan ook erg dankbaar: “dankzij onze vrijwilligers kunnen ons eerste elftal en de reserven straks genieten van een vernieuwde kantine. Aangezien dit als één van de grootste bron van inkomen wordt beschouwd, hoef ik je niet te vertellen hoe belangrijk dit is.”

Toekomst lange termijn

Nu de opknapbeurt aan de gang is wordt ook stilletjes aan naar de toekomst gekeken. Wat komt na het interieur? “Over de buitenkant van de kantine zijn we nog niet helemaal uit, het is mogelijk dat we die ook nog eens aanpakken, maar de binnenkant gaat nu even voor.” Op de vraag of er op lange termijn eventueel gedacht wordt aan een nieuw gebouw die als polyvalente gemeentezaal kan dienen heeft Conny een duidelijk antwoord: “Het is zo dat de kantine zelf behoort tot de gemeente, maar de grond niet. Zowel het voetbalveld als het terrein waarop onze kantine gevestigd is, behoort tot Brasserie d’Helchin. Het is dus niet meteen aan de orde om een nieuw gebouw te plaatsen. Gelukkig kunnen straks weer door met een gerenoveerde kantine” , knipoogt Conny. (SV)