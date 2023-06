Jonge architecte (23) klaagt met fake bouwproject in Vichte volbouwen dorpen aan: “Er is nood aan meer groen, schaduw en water”

Sinds vorige week donderdag kan je niet naast de publiciteit kijken aan de ingang van Kasteel Verhaeghe in Vichte. Een banner met daarop een nieuwbouwproject onder de naam Castle Residence kondigt de bouw van 46 luxeappartementen aan op het kasteeldomein vlak naast het pas gerenoveerde kasteel. Ook het kasteel zelf zal opnieuw in de steigers komen te staan voor de omvorming tot vier ruime lofts. Met deze fake aankondiging wil de jonge architecte Amber Vermaete het debat over de transformatie (lees: verappartementisering) van de dorpen opentrekken.

De vermelding van de website met daarop meerdere beelden en plannen van hoe de appartementen er precies zullen uitzien, maakt het compleet en aannemelijk. “De reacties zijn talrijk, en laat dat nu net de bedoeling zijn van het project”, stelt Achterland Collectief dat achter deze in het oog springende actie schuilgaat.

Jonge architect trekt aan de noodrem

De projectaankondiging in Vichte klaagt het gulzig gedrag van projectontwikkelaars in Vlaamse dorpen en kleine gemeenten aan. Achter het project zit architecte Amber Vermaete (23) die met het pas opgerichte Achterland Collectief vanuit een frisse, activistische hoek het debat over de transformatie van de dorpen wil opentrekken.

“Dat debat is momenteel nog te weinig aan de gang, het verhaal is veel te eenzijdig”, stelt Vermaete die haar masteropleiding binnenkort beëindigt aan de Campus Sint-Lucas in Brussel.

“Ik benadruk dat beweging in het dorp geen slechte zaak is en dat het essentieel is te bouwen in kleinere woonunits, maar als we verdichting blijven uitvoeren zoals vandaag de trend is, staan de dorpen straks vol stedelijke typologieën die gebouwd zijn zonder oog voor de dorpse context en manier van elkaar ontmoeten.”

Praktijk volgt te traag

Volgens de architecte, die zelf opgroeide in Vichte, dient er ook meer ingezet te worden op buffers tegen klimaatverandering. “Er is nood aan meer groen, schaduw en water”, zegt ze.

“Onder architecten en stedenbouwkundigen verkondig ik niets nieuws, maar de praktijk volgt te traag. De transformatie van de dorpen is noodzakelijk willen we ze duurzamer maken voor de toekomst en overlevingskansen bieden.”

Vermaete geeft te kernen dat dorpskernen wel degelijk dienen te verdichten om daarbuiten de schaarse open ruimte te bewaren en zelfs vrij te maken.

Groter verhaal

Vaak krijgt ze de vraag hoe het dan wél moet, maar daarop bestaat er geen hapklaar antwoord. Voor Achterland Collectief is dit het begin van een groter verhaal. Castle Residence trekt aandacht en slaat met de vuist op tafel, maar voor Amber Vermaete is het plan duidelijk: “Aan de hand van lokale acties als deze, dialoog en onder meer via lezingen wil ik met Achterland een positieve invloed uitoefenen om samen met lokale geïnteresseerden, politici en ontwikkelaars de toekomst vorm te geven.”

Project Castle Residence doet veel passanten opschrikken, ook tijdens de wekelijkse vrijdagmarkt op het Kasteelplein, of Piaplein in de volksmond. “Niet nòg een appartementsblok erbij en dan zeker toch niet hier. Ze zijn zot geworden zeker!”, is de teneur van de dorpelingen.

“Het verhaal is universeel voor Vlaanderen”, besluit de ambitieuze Vermaete. “Als jonge architect voel ik dat dit moet gebeuren!”