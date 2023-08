Jarenlang leegstaande woning op Steenakker krijgt invulling voor mensen met een beperking

Er is eindelijk een bestemming voor de woning op Steenakker 14 in Wervik. Het Woon- en Zorgbedrijf Wervik gaat op zoek naar een externe partner om er kamerwonen voor mensen met een beperking te voorzien. “De breedte van het perceel laat toe om er twee woningen van te maken”, zegt voorzitter Lien Deblaere (Vooruit).

“Er wordt hoger gebouwd bij het begin van het perceel en daarna wordt er afgebouwd dieper op het perceel. De twee gebouwen voor kamerwonen kunnen los van elkaar functioneren. Er is geen kelder omdat dit een te dure ingreep zou zijn.”

Beide woningen zullen een ruime living (7,85 op 5 meter) hebben, een open keuken en twee bergingen. Vanop het gelijkvloers is er een trap naar boven wat voor meer lichtinval in de living kan zorgen. Er is een kleine tuin.

“Er zijn in elke woning vier leefkamers”, zegt Lien. “Op de verdiepingen zijn de twee kamers akoestisch goed gescheiden. Beide hebben een aparte sanitaire cel met een douche. Op de zolder is er inslaapmogelijkheid voor een begeleider voorzien. Er worden twee parkeerplaatsen voorzien aan de overkant van de Steenakker op de site Sint-Janshospitaal.”

Architect uit Ardooie

Architect is Wim Baekelandt van het bureau Verba uit Ardooie. “Dit architectenbureau heeft heel wat ervaring voor verbouwingen en nieuwbouw voor mensen met een beperkingen”, aldus de voorzitter.

Het gaat alvast om een aanslepend dossier. De laatste bewoonster was wijlen Isabelle Nollet-Oudoux. Haar man was trappenmaker. Het OCMW kocht het huis in 2008.

Eerst was voorzien dat het toenmalig Vrouwencentrum daar kwam, maar het werd de Oxfam Wereldwinkel die er in 2015 verhuisde naar wat verderop. Het pand staat ondertussen jarenlang leeg en is verloederd. Jarenlang was er sprake van om er sociale appartementen te voorzien.

(EDB)