Izegemse DTplan wint prestigieuze KNX Innovation Award

Het Izegemse DTplan heeft de prestigieuze KNX Innovation Award 2022, uitgereikt door de Belgische vakorganisatie, gewonnen. Dat ze deze prijs winnen met een Izegems project is uiteraard mooi meegenomen. We vroegen aan Jarne Beyls, Project Manager BMS bij DTplan, wat deze prijs precies voor hen betekent.

Jarne, wat doe jij precies binnen het bedrijf?

“Ik ben Project Manager BMS en ben dus verantwoordelijk voor de operationele opvolging en een correcte technische uitvoering van de projecten binnen de business unit BMS. Het BMS-team houdt zich voornamelijk bezig met het automatiseren van verlichting op basis van binnenvallend licht, het automatiseren van zonwering op basis van omgevingsparameters zoals gemeten zonlicht, koppeling met de HVAC-installatie enzovoort. Dit alles wordt ook gekoppeld aan een intuïtief gebruikersportaal en houdt rekening met een optimaal gebruikscomfort.”

Jullie wonnen de KNX Innovation Award. Wat is die award precies?

“KNX is een technologie die toelaat om hardware, onafhankelijk van fabrikant, aan elkaar te koppelen zodat er interactie kan plaatsvinden tussen het gebouw en de gebruiker van dit gebouw. Dit kan gaan van een eenvoudige woning tot de allergrootste kantoorgebouwen.”

“Binnen de Belgische gebouwenautomatisatie krijgt iedereen eenmaal per jaar de kans om een of meerdere projecten in te dienen waarvan zij denken dat dit het beste KNX-project is van het jaar. De Belgische tak van de KNX Association kiest dan samen met een externe jury welk project het verdient om met de trofee aan de haal te gaan.”

Wat betekent deze prijs voor het bedrijf?

“Het is een mooie erkenning van de passie en drive die in een welbepaald project wordt gestoken maar kan meteen worden doorgetrokken tot de prestaties die het bedrijf in zijn geheel levert. Je levert een project tenslotte af als team en zonder de (in)directe steun van iedereen binnen het bedrijf was dit niet mogelijk geweest. Daarnaast dienen de grootste spelers binnen de sector elk jaar hun mooiste project in dus is het dan extra speciaal om als eerste uit de bus te komen.”

Kan dit deuren openen naar grotere projecten of nieuwe klanten? Hoe precies?

“Binnen de wereld van gebouwautomatisering is er geen enkele investering in marketing die zoveel return oplevert als de KNX Innovation Award. Het toont aan de architecten, hoofdaannemers en aannemers dat wij voor kwaliteit staan en dat wij niet bang zijn om tot het uiterste te gaan om een fantastisch resultaat neer te zetten.”

Hadden jullie deze prijs enerzijds verwacht? Waarom wel of niet?

“DTplan gaat altijd uit van zijn eigen sterkte zoals het echte West-Vlamingen betaamt. We wisten dat het resultaat een knap staaltje engineering was met een uitzonderlijk functioneel en veelzijdig karakter. Maar het ligt uiteindelijk nog altijd in de handen van een jury en we zijn ons ook bewust van de kwaliteit waarmee onze concullega’s voor de dag komen.”

Toen jullie dit project begonnen, wisten jullie toen al dat dit iets heel speciaals was?

“Je krijgt niet elke dag de vraag om deel te nemen aan een opstartvergadering met als doel een renovatie van een 18de-eeuws kasteel. Als je merkt welke transformatie zo’n gebouw zal ondergaan en welke technieken hierin zullen worden verwerkt dan kan je niet anders dan denken dat het een pareltje zal worden waar een uitzonderlijk potentieel in zit. Maar een project kan natuurlijk maar zo speciaal zijn als wat de eigenaar van het gebouw ervan wil maken.”

“En daarin moeten we wel erkennen dat Jan Romel, de eigenaar, hier ook een exceptionele rol in heeft gespeeld door zichzelf telkens weer van zijn meest innovatieve kant te laten zien. Het is moedig om zo’n risico’s te nemen in een 18de-eeuws pand met als uiteindelijke doel een unieke gebruikerservaring te kunnen aanbieden.”