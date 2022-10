IVVO sloopt 35 jaar oude overslagstation in Veurne en investeert 4 miljoen in nieuwe hal

Na meer dan 35 jaar intensief gebruik is het IVVO-overslagstation in Veurne tot op de draad versleten. De overslaghal wordt gesloopt en IVVO (Intercommunale voor Vuilverwijdering en -verwerking voor de Sector Veurne en Ommeland) zal deze op dezelfde locatie vervangen door een gloednieuwe, ruimere en overdekte overslagloods die de overslagactiviteiten en de afvaltransporten zal optimaliseren.

IVVO-voorzitter Valentijn Despeghelare verduidelijkt: “We zijn in zee gegaan met studiebureau Sweco dat de plannen heeft uitgewerkt voor de nieuwe overslaghal. Het wordt een multifunctionele hal met een oppervlakte van 3.484 m². Zo krijgen we meer buffercapaciteit om de piekaanvoeren in vakantieperiodes de baas te kunnen. In de toekomst kunnen we er dan ook gft- en restafval opslaan en meer selectieve fracties zoals pmd, harde plastics, papier en karton… Dat zal het aantal ritten van de afvalverwerkers beperken, wat zich vertaalt in 25.700 km minder op onze wegen of een CO2-besparing van zo’n 23 ton. En er zijn nog meer voordelen! De structuur van de nieuwe overslaghal is voorzien om er zonnepanelen op te leggen. We kunnen daardoor aan energiedelen doen, binnen de eigen entiteit van iedere onderneming. Een volgende stap kan dan energiedelen worden via bijvoorbeeld een energiegemeenschap met buren, die ervoor betalen.”

IVVO-exploitatiedirecteur Johan Del’haye legt uit waarom het broodnodig was dat er een nieuw overslagstation komt. “Het oude station staat op ‘slechte’ grond die al heel wat verzakkingen vertoont en voldoet bouwtechnisch niet meer aan de huidige vereisten. De manier van werken werd ook een probleem. De aanvoer gebeurde met vrachtwagens waar het afval wordt geperst in de vrachtwagen, maar dat type voertuigen is haast niet meer te verkrijgen. De nieuwe infrastructuur zal vlot toegankelijk zijn voor open vrachtwagens, en er zullen meer huisvuilwagens afval kunnen aanvoeren. Maar we moesten ook een oplossing vinden om verder te kunnen blijven werken tijdens de sloop- en opbouwperiode. Moesten we een nieuwe overslaghal bouwen op een andere locatie, dan zou dat probleem zich natuurlijk niet stellen. Om deze periode te overbruggen hebben we een tijdelijke overslaglocatie ingericht op het terrein achter het oude overslagstation in de Ondernemingenstraat, waar het KGA wordt ingezameld. Ook de weegbrug die later weer in het nieuwe overslagstation zal worden geïnstalleerd, bevindt zich momenteel daar. Het nieuwe overslagstation zal aan alle nieuwe standaarden voldoen. Uiteraard zal de brandveiligheid verzekerd zijn, en de nieuwe hal zal volledig ingekuipt zijn om bluswater op te vangen. Het percolaatwater zal worden opgevangen in citernes en gaat dan naar Ieper om er het gft mee te verwerken. We laten ook geen regenwater verloren gaan; we kunnen een deel van het water opvangen en laten infiltreren in een wadi.”

Aan dit bouwdossier hangt een kostenplaatje van ruim 4 miljoen euro, waarvan een aanzienlijk deel gaat naar de stabilisatie van het gebouw. De werken worden gerealiseerd door TM Van de Walle/Van Tornhaut.

Met deze investering wil IVVO een betere dienstverlening garanderen voor de gemeentes en de burgers. De nieuwe overslaghal zal ook zorgen voor een vlottere verkeerscirculatie door een tweede weegbrug te plaatsen zodat de in- en uitgang wordt ontdubbeld. In de nieuwe hal kunnen ook grondigere controles worden uitgevoerd op de sorteerplicht van restafval. “We hopen eind 2023 het nieuwe overslagstation in gebruik te kunnen nemen”, besluit Johan Del’haye.