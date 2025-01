ION wil minnelijke schikking rond kapotte warmtepompen: “We zitten hierover samen”

De problemen rond de slecht werkende verwarmings-, ventilatie- en airconditioninginstallatie van de vrijetijdscampus dreigen uit te monden in een rechtszaak. De aannemer wil wel een minnelijke schikking, maar dan moet de installatie naar behoren werken.

In april vorig jaar bleek dat het gemeentebestuur vastgoedontwikkelaar ION in gebreke wilde stellen in verband met de aanhoudende problemen met de warmtepompen op de vrijetijdscampus. Naar aanleiding van een factuur van het advocatenbureau die hij zag passeren in de notulen van het schepencollege, vroeg Kristof Vande Moortel (N-VA) tijdens de gemeenteraad van donderdag 23 juli een stand van zaken over de juridische perikelen.

“Waar zijn die mensen van het advocatenbureau mee bezig? Zijn er al mensen aangesproken? Is er een timing rond de zaken die moeten gebeuren? Wat is jullie ambitie in deze zaak? Is dat een gedeeltelijke recuperatie van de kosten of zijn er nog andere zaken die jullie voor ogen hebben? Wat is er contractueel mogelijk?”, vuurde Vande Moortel zijn vragen af.

Mogelijkheden

“We hebben eerst laten onderzoeken door Uniqum (advocatenkantoor uit Kortrijk, red.) wat de mogelijkheden waren om naar de rechtbank te stappen”, antwoordde burgemeester Jeroen Vandromme (Lijst Burgemeester). “Uit hun analyse blijkt dat we voldoende kaarten in handen hebben om dat te proberen. Die zaak is ingeleid geweest en op de openingszitting hebben de andere partijen gevraagd om tot een minnelijke schikking te komen. We willen daarover spreken, maar hebben de zaak niet stopgezet.”

Op 19 december 2024 was er een vergadering in het gemeentehuis waar alle verschillende partijen, samen met hun raadsman, voor uitgenodigd waren. “Daar hebben we uitgelegd waar we naartoe willen”, vervolgde de burgemeester. “Onze belangrijkste doelstelling is en blijft dat de installatie werkt. Er werd afgesproken dat de technici op donderdag 30 januari samenkomen. Zij gaan een voorstel uitwerken dat dan terug naar de vergadering met de advocaten zal komen en dan zullen we zien waar we komen.”

Oplossing

“Voor alle duidelijkheid: ook de andere punten die nog openstaan – zoals de problemen voor de voetbalclub zijn op die vergadering aan bod gekomen, maar we zijn gestart met de problemen met die verwarmingsinstallatie. We hebben een lange lijst met het aantal keren dat we contact opnamen. Het is belangrijk om aan te tonen dat je in het verleden vaak genoeg hebt gezegd dat er een probleem is. Dat hebben we gebundeld. Ik heb wel het gevoel dat iedereen tot een oplossing wilde komen, maar dat wil nog niet zeggen dat we die hebben”, besloot Jeroen Vandromme.