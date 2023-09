Inwoners kunnen meebeslissen over uitkijktoren in gewezen Dadipark

In GC Den Ommeganck in Dadizele organiseert de provincie komende maandag een participatiemoment over de uitkijktoren die wordt voorzien op de terreinen van het gewezen Dadipark. Iedereen is er welkom tussen 17 en 20 uur. Er wordt gevraagd om via de website vooraf in te schrijven en een tijdsslot te kiezen.

Iedereen zal kunnen meebeslissen welke toren er in het gewezen Dadipark komt”, zegt schepen van Toerisme Nessim Ben Driss (Visie). Tijdens dit participatiemoment krijgen de aanwezigen een overzicht van de ingediende ontwerpen. Daarna kan je vragen stellen en je stem uitbrengen.

Er komt een uitkijktoren met een hoogte van 25 meter. De kostprijs is geraamd op 450.000 euro. De gemeente krijgt een subsidie van 225.000 euro van de provincie.

Tegen 2025

Op de gemeenteraad donderdagavond vroeg fractieleider Ward Gillis (PRO) het dossier rond die toren ‘on hold’ te zetten tot na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober volgend jaar. “Er is over die toren heel veel reactie en we pleiten voor een volksraadpleging”, zegt Ward. “We zien dat er maar één ontwerper is geselecteerd.”

“We zijn gestart en doen verder”, reageert de bevoegde schepen. “De toren moet er staan tegen 2025.” (EDB)