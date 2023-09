Interieurplatform Sundae organiseert op zondag hun Open Funday: “Iedereen kan het Huis komen bekijken en inspiratie opdoen”

Na een succesvol eerste verbouwproject in Roeselare heeft Kortrijk nu ook een Sundae Huis dat je zondag tussen 10 en 17 uur kan bezichtigen. “Samen met onze bouw-, exterieur- en interieurpartners toverden we sinds oktober vorig jaar een bel-etage om tot een moderne gezinswoning met een sixties touch”, zegt oprichter Eline Rousseau (43).

Het interieurplatform inspireert sinds 2020 haar online community via hun website en sociale mediakanalen met authentieke “binnenkijkers”. “Voor de werken slaat Sundae de handen ineen met diverse bouwspecialisten, interieur- en exterieurmerken, ook wel ‘friends’ genoemd. Deze verkrijgen tijdens de renovatie contentcreatie en online visibiliteit. Liefst 1,2 miljoen interieurfanaten volgden vorig jaar de verbouwing van het eerste Sundae Huis in Roeselare. Een succesformule die nu dus een vervolg kreeg”, aldus Eline.

De voorgevel kreeg een makeover en werd volledig vernieuwd.

Sundae Huis 2.0

Deze keer vormde De Blauwe Poortwijk het decor voor het tweede verbouwverhaal van Sundae. Het concept van het Sundae Huis 2.0 draaide om het behoud van de jarenzestigcharme van de bel-etage, maar dan in een modern jasje gestopt. “We combineerden de sfeer van vroeger met het comfort van vandaag en duurzame woontechnieken. De woning werd iets groter dan het eerste Sundae Huis, met drie slaapkamers en een multifunctionele ruimte die extra mogelijkheden biedt”, licht Eline toe. “Daarmee richten we ons naar gezinnen en kozen we voor een eerder mature, evenwichtige interieurstijl met een betonnen vloer en donkere houtaccenten met hier en daar een terracotta of lila kleurentoets. Een echte eye-catcher in het Huis is de leefkeuken, in een classy stijl en donkere houttinten.”

De volledig gerenoveerde woning kreeg een bijkomende beneden ruimte met zicht op de stadstuin

Open Funday

Op zondag 17 september openen de deuren van het Sundae Huis voor ‘Open Funday’. Je kan van 10 tot 17 uur vrijblijvend rondkijken en inspiratie opdoen. Mensen met interesse voor het Sundae Huis kunnen op 16 september in primeur een huisbezoek inplannen tijdens de Homerun van friend Henry Houser.